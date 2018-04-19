В Большом театре в 26-й раз объявят номинантов Международного приза Benois de la dansе

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Номинанты Международного балетного приза Benois de la dansе в 26-й раз будут объявлены в четверг в Москве. Список претендентов огласят на пресс-конференции, которая состоится в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ), сообщили ТАСС в оргкомитете Benois de la dansе.

Балетный «Оскар»

В переводе с французского название награды Benois de la dansе означает «Балетный Бенуа», однако в творческих кругах его давно окрестили балетным «Оскаром», который ежегодно присуждается за наиболее выдающиеся работы в области хореографии.

Эту премию учреждили в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе с всемирно известным балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем . С тех пор он является бессменным художественным руководителем программы и председателем жюри, состав которого ежегодно меняется, но обязательно формируется из видных мастеров мирового балета. Именно они выдвигают номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяют лучших.

В этом году вместе с Григоровичем будут оценивать номинантов: Элеонора Аббаньято — этуаль Парижской оперы и художественный руководитель Балета Римской оперы, Самюэль Вюрстен — директор Фестиваля Холланд-Данс, Никола Лё Риш — художественный руководитель Шведского Королевского балета, Дэвид Макалистер — художественный руководитель Австралийского балета, Тамара Рохо — прима-балерина и художественный руководитель Английского национального балета, Борис Эйфман — художественный руководитель Санкт-Петербургского театра собственного имени, Нора Эстевес — экс-рима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро.

Как правило, на награду выдвигаются представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики, а также композиторы, либреттисты и сценографы. Не называя конкретных имен нынешних претендентов, которые будут объявлены на сегодняшней пресс-конференции, в оргкомитете приза информировали, что на премию выдвинуты представители ведущих балетных компаний мира.

В честь 200-летия Петипа

Борьба за «Балетного Бенуа» обещает быть напряженной, отметили в оргкомитете. Но до развязки интриги еще больше месяца, ведь объявление лауреатов состоится 5 июня на Исторической сцене Большого театра. Тогда роздадут призы (автором наградной статуэтки является потомок семейства Бенуа — парижский скульптор Игорь Устинов ) и пройдет гала-концерт новых лауреатов. А на следующий день — 6 июня — на сцену выйдут лауреаты прошлых лет и дадут свой вечер, посвященный 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа.

Как сказал в интервью ТАСС художественный руководитель Приза Юрий Григорович, «программа „Бенуа“ в основных чертах закреплена и не меняется четверть века. Ее цель — поиск лучших работ артистов, хореографов, композиторов, художников, либреттистов».

"Но наполнение этой формы каждый раз иное, отличное от предыдущего года. Ведь в искусство приходят новые имена, да и у признанных мастеров меняется их отношение к профессии и ко времени. А, значит, и танцевальный язык меняется в новых сочинениях", — отметил хореограф.

"В этом году мы даем большое гала-представление, посвященное 200-летию Мариуса Петипа. На нем ожидается сразу четыре мировых премьеры. Мотивы хореографии великого учителя претворятся в новой хореографии наших номинантов", — сказал Григорович.