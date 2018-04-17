На досуге: чем занимаются звезды в свободное от работы время

Мадонна вместе с дочерью Лурдес занимается собственным брендом одежды. Он называется Material Girl (у Мадонны есть одноименная песня) и рассчитан на молодежь. Сначала дела у семьи шли не очень, но сейчас бренд набирает все большую популярность. С недавнего времени в него входят косметика и аксессуары. К рекламе подключились и знаменитости, например, Рита Ора . В конце концов, упорства Мадонне не занимать. Она уже покорила мир в качестве певицы, что мешает ей сделать это второй раз, но уже со своей линией одежды?

Хью Лори крайне разносторонний человек: в юности он занимался академической греблей и участвовал в чемпионате мира, в университете изучал курс антропологии и археологии, но всему миру он известен, прежде всего, как актер. Но настоящая отдушина для Хью Лори — музыка. В школьном оркестре он был ударником, а кроме барабанов еще играет на фортепиано, губной гармонике и саксофоне. Сейчас Хью — клавишник рок-группы Band From TV, состоящей из актёров американских телесериалов.

Чаще всего они выступают на благотворительных концертах. В 2010 году Хью Лори записал альбом в стиле блюз с компанией Warner Music. Пластинка стала золотой в Британии и бриллиантовой во Франции. А еще, Лори написал книгу «Продавец оружия» и планирует продолжение. И как только он все успевает?

Кэмерон Диас тоже пишет книги. На ее счету уже две: «Книга о теле» и «Книга о долголетии». Большую часть своей жизни, помимо съемок в кино, конечно, она посвятила изучению психологии, а также здоровому питанию и спорту. И, глядя на Кэмерон, хочется верить в эффективность ее методик. Ей 45, а внешности и фигуре актрисы можно позавидовать. Хорошо, что она не хранит рецепты красоты в секрете, а делится ими со всем миром.

Бенедикт Камбербэтч играет в театре (да, это очень близко к его основной деятельности, но тем не менее). Мало кто знает, но его карьера началась именно с театральной сцены. Он был актером Королевского театра и несколько раз номинировался на престижную премию Лоренса Оливье , которую в итоге получил.

Самые известные роли Бенедикта — Гамлет и Виктор Франкенштейн . Эти спектакли транслировали в кинотеатрах по всему миру. А увидеть его игру вживую везет только избранным — билеты раскупаются через несколько минут после старта продаж. Ну а пока можно посмотреть «Шерлока» и еще раз полюбоваться этим харизматичным красавцем.

Люси Лью Люси Лью однажды уже удивила всех, сев в режиссерское кресло детективного сериала «Элементарно», но в то же время продолжив исполнять в нем одну из главных ролей. А недавно выяснилось, что Люси еще и талантливый художник. Она начала рисовать в 16, и к 25 уже добилась успеха — ее работу выставили в галерее «Сохо» в Нью-Йорке.

С тех пор Лью не останавливается и участвует в вернисажах и аукционах. Работы она подписывает псевдонимом «Ю Линг». Кстати, все вырученные деньги она жертвует на благотворительность, что очень похвально. «Сегодня я понимаю, что была художником всегда, — говорит Люси. — Я не могу сидеть сложа руки: даже сидя в трейлере в перерывах между съемками, все время что-нибудь рисую или шью».