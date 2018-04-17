Спектакль института культуры и искусств забрал гран-при «Студенческой весны»

13 фрагментов из 20 спектаклей фестивальной программы, около 350 человек на сцене, почти сотня кубков для дипломантов и лауреатов, главный переходящий кубок победителя, зрительный зал, в котором не было ни одного свободного места, яркие эмоции и восхищение от уровня подготовленности артистов — все это было на закрытии «Студенческой весны» КГУ., сообщает пресс-служба университета.

По решению профессионального жюри фестиваля в этом году победу за постановку спектакля по мотивам пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы» одержал коллектив института культуры и искусств.

Приз от ректора университета — 100 тысяч рублей на коллективную поездку (направление ребята выберут сами). Но и остальные участники фестиваля не остались без дипломов и подарков: групповые посещения квестов, ценные презенты от известной ювелирной компании и даже солидный велосипед!

Сделать выбор жюри было невероятно сложно. Восемь институтов и три творческих коллектива Костромского госуниверситета представили спектакли, разные по исполнению, жанрам и творческим подходам, но неизменно высокого качества. Некоторые участники решили направить все свои творческие силы на реализацию одного конкурсного проекта, но были такие, как коллективы ИПП, ИАСТ, ИФМЕН, которые распределили свои силы на три постановки. А бесспорным лидером по количеству конкурсных проектов стал ИГНИСТ с его четырьмя спектаклями.

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Разным был и численный состав коллективов-конкурсантов. Открывшая фестивальную программу спектаклем «Трям! Здравствуйте!» театральная студия ИФМЕН выступила образцом минимализма: в этом спектакле было задействовано всего 4 человека. Самой многолюдной стала постановка ИПП «Клоп», в которой приняли участие 43 преподавателя. В среднем же в проектах проявили себя от 9 до 28 студентов институтов КГУ. За неделю «Студенческой весны» на показах побывали более 3100 зрителей. Все спектакли сложились в 71 час чистого времени.

Фестиваль завершился. Но уже в начале следующего учебного года студенты университета снова соберутся вместе, чтобы придумать новое фееричное для следующей «Студенческой весны».