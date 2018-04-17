Ещё
Жена Владимира Этуша отреагировала на сообщения о его госпитализации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Владимира Этуша отреагировала на сообщения о его госпитализации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша у себя в фейсбуке прокомментировала информацию о его госпитализации.
По словам Елены Этуш, «новость» застала ее с мужем дома. «Сидим дома на диване с бокалом просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос», — пишет Елена, цитируя новостные материалы, в которых сказано, что «Этуш ощутил шумы в сердце». «Я уже не знаю, плакать или смеяться», — резюмирует жена 95-летнего актера.
Пост Елена Этуш сопроводила фотографией супруга, показывающего в объектив «фигу».
Ранее супруге народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлии Монаховой также пришлось прокомментировать сообщения о госпитализации своего мужа.
Газета.Ru: последние новости
Марк Розовский: моей идеей фикс было привести на сцену высокую литературу Элина Быстрицкая: не считаю, что в СССР всё было плохо и невыносимо Путин распределил 100 грантов на культурные проекты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение