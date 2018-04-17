Четвероклассники из Лианозова посетили Московский театр мюзикла

В дни школьных каникул, 7 апреля, учащиеся 4 «Ж» класса школы №1416 района Лианозово посетили Московский театр мюзикла и посмотрели мюзикл «Чудеса и куралесы» по книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Спектакль «Чудеса и куралесы» понравился и детям, и их родителям. Юный зритель погрузится в атмосферу загадочности и волшебства, а старшее поколение оценили изобретательные декорации, удивительные костюмы. Всем ребятам и родителя советуем посетить этот прекрасный волшебный мюзикл», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)