Дети Юлии Барановской и Андрея Аршавина приняли участие в кастинге «Московского Бродвея»

Юные Яна и Артем всерьез увлекаются творчеством, и поскольку это не идет во вред учебе, звездная мама поддерживает эти стремления.

На днях в Детском музыкальном театре юного актера отбирали юных артистов для участия в международном некоммерческом проекте Broadway Dreams. Дети Юлии Барановской прибыли в сопровождении мамы на кастинг — и достойно проявили себя.

Творчество очень важно для развития, но только при условии, что это идет не в ущерб основным занятиям. Пока ребятам удается все успевать, а потому они сами находят какие-то творческие мастерские, какие-то проекты и буквально ведут меня за руку — мама, хотим участвовать,

сообщила Юлия Барановская.

Отметим, малышей, которые успешно пройдут отбор, ждет работа бок о бок с настоящими бродвейскими звездами.

Анастасия Стоцкая пришла в сопровождении 6-летнего сына Александра:

Для кастинга в Broadway Dreams и участия в таком серьезном театральном проекте ему еще нужно подрасти, но Саша с удовольствием посмотрел на выступления ребят постарше — теперь будет знать, к чему стремиться,

прокомментировала артистка.

Фото: пресс-служба

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