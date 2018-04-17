Дети Юлии Барановской и Андрея Аршавина приняли участие в кастинге «Московского Бродвея» 

Юные Яна и Артем всерьез увлекаются творчеством, и поскольку это не идет во вред учебе, звездная мама поддерживает эти стремления.
На днях в Детском музыкальном театре юного актера отбирали юных артистов для участия в международном некоммерческом проекте Broadway Dreams. Дети Юлии Барановской прибыли в сопровождении мамы на кастинг — и достойно проявили себя.
Творчество очень важно для развития, но только при условии, что это идет не в ущерб основным занятиям. Пока ребятам удается все успевать, а потому они сами находят какие-то творческие мастерские, какие-то проекты и буквально ведут меня за руку — мама, хотим участвовать,
сообщила Юлия Барановская.
Отметим, малышей, которые успешно пройдут отбор, ждет работа бок о бок с настоящими бродвейскими звездами.
Поддержать ребят, участвовавших в кастинге, прибыли также Анастасия Стоцкая и Анна Большова — у них обеих за плечами главные роли в известных мюзиклах.
Анастасия Стоцкая пришла в сопровождении 6-летнего сына Александра:
Для кастинга в Broadway Dreams и участия в таком серьезном театральном проекте ему еще нужно подрасти, но Саша с удовольствием посмотрел на выступления ребят постарше — теперь будет знать, к чему стремиться,
прокомментировала артистка.
Фото: пресс-служба
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