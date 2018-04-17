Департамент культуры: решение о названии «Табакерки» примут труппа и новый худрук

"Давайте дождемся 23 апреля, когда художественный руководитель приступит к своей работе. Это вещи, которые определяются труппой, коллегами", — отметил Кибовский.

Глава департамента заметил, что вопрос переименования театра — не только юридический, но также несет «смысловую нагрузку». «В данном случае мы будем ориентироваться на мнение творческого коллектива и нового художественного руководителя», — подчеркнул он.

Официальное название «Табакерки» — Московский театр под руководством Олега Табакова

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.