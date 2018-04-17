Ещё
Департамент культуры: решение о названии «Табакерки» примут труппа и новый худрук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Департамент культуры: решение о названии «Табакерки» примут труппа и новый худрук 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вопрос переименования «Табакерки», будет решать коллектив театра и новый художественный руководитель Владимир Машков. Об этом заявил во вторник журналистам руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
"Давайте дождемся 23 апреля, когда художественный руководитель приступит к своей работе. Это вещи, которые определяются труппой, коллегами", — отметил Кибовский.
Глава департамента заметил, что вопрос переименования театра — не только юридический, но также несет «смысловую нагрузку». «В данном случае мы будем ориентироваться на мнение творческого коллектива и нового художественного руководителя», — подчеркнул он.
Официальное название «Табакерки» — Московский театр под руководством Олега Табакова.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.
ТАСС: последние новости
В Петербурге открывается всероссийский смотр вокалистов-выпускников музыкальных вузов Сергей Юрский выпускает премьеру триллера Reception в Театре Моссовета Южанка Клаудиа Кардинале согревалась на съемках "Красной палатки" водкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение