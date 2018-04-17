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Лера Кудрявцева возмутилась рекламой средств от алкоголизма с использованием ее имени
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Лера Кудрявцева возмутилась рекламой средств от алкоголизма с использованием ее имени 

360tv.ru 1 час назад
Телеведущая Лера Кудрявцева удивилась, когда ее знакомый прислал ей ссылку на сайт, где она, Лариса Гузеева и Дмитрий Харатьян рекламируют средство от алкоголизма. Ведущая и Лариса Гузеева намерены разобраться с этим. Об этом сообщил Telegram‐канал «Пресс‐Хата».
В социальной сети мой знакомый скинул ссылку, где я, Лариса Гузеева и Дима Харатьян рекламируем какой-то алколок или алколук. […] На самом деле сначала я посмеялась, потом мне стало не смешно
— Лера Кудрявцева.
Кудрявцеву возмутило, что «креативщики» без ее ведома использовали ее имя. Кроме того, они представили звезду в качестве бывшей алкоголички, которая вылечилась с помощью чудодейственных таблеток.
Нас с Ларисой Гузеевой это возмутило дико, поэтому, будем, сейчас, наверно, что–то делать
— Лера Кудрявцева.
Ранее известные люди уже становилась жертвами подобных анти-компаний. Так, несколько лет назад певица Полина Гагарина была крайне возмущена тем, что ее имя использовали мошенники для рекламы таблеток от похудения. Артистка заявляла, что в свое время действительно набрала лишний вес. Однако привести себя в форму ей удалось благодаря занятий спортом и диеты.
Спектакль «Маленькие трагедии» с участием Марии Ароновой, Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровом чуть не отменили в Сургуте. Причиной тому стало недобросовестное отношение организаторов гастролей. Прокатчики спектакля вовремя не заплатили актерам. Из-за этого Аронова была вынуждена выйти к зрителям и сказать, что «Маленькие трагедии» не начнутся, пока труппе не заплатят деньги.
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