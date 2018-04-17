Лера Кудрявцева возмутилась рекламой средств от алкоголизма с использованием ее имени

В социальной сети мой знакомый скинул ссылку, где я, Лариса Гузеева и Дима Харатьян рекламируем какой-то алколок или алколук. […] На самом деле сначала я посмеялась, потом мне стало не смешно

— Лера Кудрявцева.

Кудрявцеву возмутило, что «креативщики» без ее ведома использовали ее имя. Кроме того, они представили звезду в качестве бывшей алкоголички, которая вылечилась с помощью чудодейственных таблеток.

Нас с Ларисой Гузеевой это возмутило дико, поэтому, будем, сейчас, наверно, что–то делать

— Лера Кудрявцева.

Ранее известные люди уже становилась жертвами подобных анти-компаний. Так, несколько лет назад певица Полина Гагарина была крайне возмущена тем, что ее имя использовали мошенники для рекламы таблеток от похудения. Артистка заявляла, что в свое время действительно набрала лишний вес. Однако привести себя в форму ей удалось благодаря занятий спортом и диеты.