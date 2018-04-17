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«Библионочь-2018» в Зеленограде отметят стильным квартирником Alina Os
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«Библионочь-2018» в Зеленограде отметят стильным квартирником Alina Os 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В библиотеке №252 (корпус 1462) намечается уютный вечер — 21 апреля в здании библиотеки пройдет «Библионочь-2018».
В 18.00 и 19.30 библиотека приглашает зеленоградцев на спектакль «Легенда школы волшебников» театра тени и песка «Масала».
А поздним вечером, в 22.00 любителей современной поэзии и музыки (hip-hop, jazz, soul) ждет квартирник с Alina Os.
Alina Os — уникальный проект на современной российской сцене, представляющий собой симбиоз стильного западного звучания и качественных содержательных текстов на русском языке. На счету у Alina Os сотрудничество с Ассаи, участие в известных фестивалях Stereoleto, «Дикая мята», Bosco Fresh Fest, «ОдаЕда», выступление в качестве приглашенного артиста в телепередаче «Вечерний Ургант», эфиры на радиостанциях «Серебряный дождь», «Маяк», Maximum, а также постоянные концерты в Москве и Санкт-Петербурге и гастроли по России.
«Алина приезжает к нам из Питера. Домой, а не в гости», — добавляют на официальной странице библиотек Зеленограда ВКонтакте.
«Библионочь-2018» — бесплатное мероприятие, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
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