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Школьники из района Люблино посетили Московский губернский театр
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Школьники из района Люблино посетили Московский губернский театр 

Управа района Люблино 56 минут назад
Фото: Мое Люблино
Воспитанники школы №2121 имени Куркоткина, которая находится в районе Люблино, посетили Московский губернский театр. Об этом сообщил представитель администрации школы.
— Ребята из шестого класса увидели постановку «Остров сокровищ». Два часа пролетели на одном дыхании. Отличная музыка и песни, прекрасные костюмы создали незабываемую атмосферу. Замечательная игра актеров не оставила зрителей равнодушными. Как и ожидалось, эта поездка выходного дня стала для ребят большим запоминающимся праздником, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2121 находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)
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