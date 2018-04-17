Школьники из района Люблино посетили Московский губернский театр

Воспитанники школы №2121 имени Куркоткина, которая находится в районе Люблино, посетили Московский губернский театр. Об этом сообщил представитель администрации школы.

— Ребята из шестого класса увидели постановку «Остров сокровищ». Два часа пролетели на одном дыхании. Отличная музыка и песни, прекрасные костюмы создали незабываемую атмосферу. Замечательная игра актеров не оставила зрителей равнодушными. Как и ожидалось, эта поездка выходного дня стала для ребят большим запоминающимся праздником, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2121 находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)