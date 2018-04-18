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Пермякам придется потерпеть до лета: остановку у ТЮЗа, вызвавшую шквал негатива, перенесут
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Пермякам придется потерпеть до лета: остановку у ТЮЗа, вызвавшую шквал негатива, перенесут 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич пообещал, что остановочный комплекс напротив Театра юного зрителя перенесут, когда отремонтируют улицу Екатерининскую. Конструкция появилась накануне 17 апреля и тут же вызвала негатив со стороны горожан и театралов — остановка закрывает вид на здание ТЮЗа.
— Остановочный комплекс у ТЮЗа установлен по просьбе пассажиров временно на период весенних осадков, — сообщил Дашкевич.
Летом планируется ремонт улицы Екатерининской. В том числе предусмотрен перенос остановки, и, соответственно, остановочного комплекса.
В ТЮЗе сообщили, что для них появление такой конструкции было сюрпризом. Руководство театра сразу же обратилось в районную администрацию и Центр охраны памятников.
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