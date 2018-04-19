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Стало лучше? С остановки перед пермским ТЮЗом убрали защитную плёнку и подпорные стенки
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Стало лучше? С остановки перед пермским ТЮЗом убрали защитную плёнку и подпорные стенки 

59.ru 57 минут назад
Фото: 59.ru
17 апреля у Театра юного зрителя появился остановочный пункт, который не понравился пользователям социальных сетях. Его называли «кошмарным», «ужасным» и «чудовищным». В Департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что остановочный павильон располагается в соответствии с ГОСТ. Позже в администрации пообещали перенести остановку, когда отремонтируют улицу Екатерининскую.
Сегодня внешний вид конструкции изменился: с неё убрали защитную плёнку и подпорные стенки. Теперь сквозь стекло остановочного комплекса видно здание театра.
— Остановочный комплекс у ТЮЗа установлен по просьбе пассажиров временно на период весенних осадков, — рассказывали в администрации города.
В театре сообщали, что появление остановки для них стало сюрпризом. Руководство театра сразу же обратилось в районную администрацию и Центр охраны памятников.
— С нами никто ничего не согласовывал. Сейчас мы ведем диалог с Центром охраны памятников и районной администрацией, — рассказали 59.ru в ТЮЗе. — Говорим им о том, что исторические панорамы города необходимо сохранить.
— Какой позор! Если я приеду в ТЮЗ, я лично уберу эту остановку, — написал английский режиссер Майкл Хант в комментариях под постом руководителя PR-службы Пермского оперного театра Василия Ефремова.
59.ru: последние новости
«С нами никто ничего не согласовывал». Горожан возмутила новая остановка у Театра юного зрителя «Бабушка показывала, где стоял их дом. Просто оплывшая яма». Личные истории о войне в фотографиях «Музыка – это пища любви»: Борис Гребенщиков «сыграл» в Перми на рояле из лозы
Комментарии  Ещё 4 источника 
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