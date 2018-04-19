Стало лучше? С остановки перед пермским ТЮЗом убрали защитную плёнку и подпорные стенки

17 апреля у Театра юного зрителя появился остановочный пункт, который не понравился пользователям социальных сетях. Его называли «кошмарным», «ужасным» и «чудовищным». В Департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что остановочный павильон располагается в соответствии с ГОСТ. Позже в администрации пообещали перенести остановку, когда отремонтируют улицу Екатерининскую.

Сегодня внешний вид конструкции изменился: с неё убрали защитную плёнку и подпорные стенки. Теперь сквозь стекло остановочного комплекса видно здание театра.

— Остановочный комплекс у ТЮЗа установлен по просьбе пассажиров временно на период весенних осадков, — рассказывали в администрации города.

В театре сообщали, что появление остановки для них стало сюрпризом. Руководство театра сразу же обратилось в районную администрацию и Центр охраны памятников.

— С нами никто ничего не согласовывал. Сейчас мы ведем диалог с Центром охраны памятников и районной администрацией, — рассказали 59.ru в ТЮЗе. — Говорим им о том, что исторические панорамы города необходимо сохранить.