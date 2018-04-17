Во Владивостоке впервые на Дальнем Востоке оперные постановки пройдут с тифлокомментариями

Первое представление запланировано на 19 апреля.

19 и 22 апреля Приморская сцена Мариинского театра первой на Дальнем Востоке представит уникальный проект. В рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» шедевры мирового оперного репертуара — «Травиата» и «Риголетто» Джузеппе Верди — будут адаптированы тифлокомментариями для слепых и слабовидящих людей. Классические постановки Мариинского театра, перенесённые на Приморскую сцену во Владивосток из Санкт-Петербурга, — одни из самых востребованных у дальневосточной публики, передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Постановка оперы «Травиата», перенесённая с исторической сцены Мариинского театра, была создана по приглашению Валерия Гергиева французской командой во главе с режиссёром Шарлем Рубо . Великолепный спектакль с серебряно-золотыми декорациями по историческим эскизам и километрами шёлка и бархата, затраченными на пошив роскошных костюмов, полностью передаёт атмосферу одного из самых известных сочинений Верди.

Возрождая славные традиции императорского времени, к работе над постановкой оперы «Риголетто» были привлечены ведущие итальянские художники. Внешнее действие, где заглавный герой вынужден скрывать свое истинное «я» под маской шута, миланский мастер Тициано Санти оформил величественными мрачными декорациями герцогского дворца с массивными дверями во всю высоту сцены и золотыми канделябрами. Внутреннее действие происходит в камерном пространстве уединённого домика Джильды и прибрежной хижины Спарафучиле. Прекрасная и вместе с тем лаконичная, эта постановка помогает солистам проявить свою индивидуальность: показать не только вокальные возможности, но и проявить себя в качестве драматических артистов.

Адаптированные спектакли будут сопровождаться тифлокомментированием (от греч. тифлос — «слепой» и от лат. комментариус — «заметки, толкование»). Благодаря дополнительному голосовому сопровождению люди с нарушениями зрения смогут стать полноправными зрителями. Слыша не только голоса исполнителей в зале, но и словесные пояснения о происходящем на сцене через наушники (описание декораций, внешнего вида героев, жестов и мимики, сценических решений), люди со зрительными нарушениями смогут получить наиболее полное впечатление от постановок и открыть для себя мир театра.

Маэстро Валерий Гергиев отметил: «Это проблема, которая касается ежедневно тысяч людей, при этом в мире давно наметилась тенденция создавать максимальный доступ для людей с различными ограничениями. Мариинский театр будет развивать это направление, обеспечивая людям с инвалидностью равный доступ к культурным ценностям и способствуя их интеграции в общество».

У оперы, как и у других жанров, есть особенности, которые необходимо учитывать при создании тифлокомментариев. Сложность этого процесса состоит в том, чтобы работа тифлокомментатора дополняла, но не мешала восприятию вокальной и музыкальной составляющих спектакля. Тифлокомментирование осуществляется посредством специальных наушников, звук от которых не помешает сидящим рядом зрителям.

До конца сезона 2017/18 на Приморской сцене Мариинского театра состоятся восемь показов опер с тифлокомментариями, что станет первым опытом реализации программы «Особый взгляд» в театре на Дальнем Востоке.

«На данный момент фондом в рамках программы для людей с нарушениями зрения адаптированы постановки трех ведущих московских театров: Геликон-опера, «Современник» и Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. С начала этого года присоединились театр А. С. Пушкина и Государственный театр наций. Мы рады, что к этой работе присоединилась Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке, — комментирует событие Мария Мельниченко, программный директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», — также тифлокомментирование готовится в театрах Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда и других городов России».

Целью Программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд», реализуемой благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» с 2013 года, является забота о людях со зрительными патологиями, в том числе лечение, улучшение качества их жизни и преодоление социальной изоляции. Особое внимание в рамках программы уделяется созданию в России системы профессионального тифлокомментирования. Широкое применение тифлокомментариев предоставит слепым и слабовидящим людям дополнительные возможности удовлетворения познавательных, эстетических и коммуникационных потребностей.