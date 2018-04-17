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На сцене Дома культуры «На Вешняковской» представят спектакль по Чехову
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На сцене Дома культуры «На Вешняковской» представят спектакль по Чехову 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковцы первыми смогут увидеть и оценить спектакль «Юбилей», поставленный по одноимённому рассказу Антона Чехова.
Театр «ЛАМП» при творческом объединении «Открытая территория» уже некоторое время назад анонсировал предстоящую постановку, но пока что держал в тайне название спектакля.
Художественный руководитель театра Сергей Яковлев рассказал, что это будет спектакль-шутка в одном действии. В труппу театра входят талантливые любители, однако для того, чтобы им было легче встроиться в театральную атмосферу, на одной сцене с ними будут работать и профессионалы. Например, в «Юбилее» главную роль исполнит молодой актёр из театра «Ленком» Никита Овсянников.
Режиссёром-постановщиком «Юбилея» является Михаил Фаттахов. Посмотреть спектакль можно будет бесплатно, но потребуется пройти предварительную регистрацию, так как число мест в зрительном зале ограничено. Зарезервировать билеты можно по ссылке: https://otkrytaya-territoriya.timepad.ru/event/699786/.
Премьера спектакля намечена на 21 апреля в 18:00. Приходите в Дом культуры «На Вешняковской» по адресу: ул. Вешняковская, д. 12Д.
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