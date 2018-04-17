На сцене Дома культуры «На Вешняковской» представят спектакль по Чехову

Вешняковцы первыми смогут увидеть и оценить спектакль «Юбилей», поставленный по одноимённому рассказу Антона Чехова

Театр «ЛАМП» при творческом объединении «Открытая территория» уже некоторое время назад анонсировал предстоящую постановку, но пока что держал в тайне название спектакля.

Художественный руководитель театра Сергей Яковлев рассказал, что это будет спектакль-шутка в одном действии. В труппу театра входят талантливые любители, однако для того, чтобы им было легче встроиться в театральную атмосферу, на одной сцене с ними будут работать и профессионалы. Например, в «Юбилее» главную роль исполнит молодой актёр из театра «Ленком» Никита Овсянников.

Режиссёром-постановщиком «Юбилея» является Михаил Фаттахов. Посмотреть спектакль можно будет бесплатно, но потребуется пройти предварительную регистрацию, так как число мест в зрительном зале ограничено. Зарезервировать билеты можно по ссылке: https://otkrytaya-territoriya.timepad.ru/event/699786/.

Премьера спектакля намечена на 21 апреля в 18:00. Приходите в Дом культуры «На Вешняковской» по адресу: ул. Вешняковская, д. 12Д.