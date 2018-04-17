Юбилейный концерт коллектива «Золотая осень» пройдет в Мещанском районе

Юбилейный концерт коллектива «Золотая осень» филиала «Басманный» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» состоится 18 апреля. Группа отмечает 20-летие.

— Участники представят на сцене 18 номеров. Между ними будут сольные вставки, чтобы танцоры смогли подготовиться к следующему выходу на сцену, — поделилась Валентина Журавлева, заведующая Отделением дневного пребывания учреждения. — Мы выпустили 400 приглашений. Ожидаем полный зал.

Отметим, что концерт пройдет в рамках программы «Московское долголетие». Средний возраст участников коллектива «Золотая осень» — 72 года.

Мероприятие начнется в 12:00 в Доме ветеранов по адресу: Олимпийский проспект, дом 7. Вход свободный.