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Юбилейный концерт коллектива «Золотая осень» пройдет в Мещанском районе
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Юбилейный концерт коллектива «Золотая осень» пройдет в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Юбилейный концерт коллектива «Золотая осень» филиала «Басманный» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» состоится 18 апреля. Группа отмечает 20-летие.
— Участники представят на сцене 18 номеров. Между ними будут сольные вставки, чтобы танцоры смогли подготовиться к следующему выходу на сцену, — поделилась Валентина Журавлева, заведующая Отделением дневного пребывания учреждения. — Мы выпустили 400 приглашений. Ожидаем полный зал.
Отметим, что концерт пройдет в рамках программы «Московское долголетие». Средний возраст участников коллектива «Золотая осень» — 72 года.
Мероприятие начнется в 12:00 в Доме ветеранов по адресу: Олимпийский проспект, дом 7. Вход свободный.
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