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Театральную постановку о творческом пути Марины Цветоевой продемонстрируют в районе
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Театральную постановку о творческом пути Марины Цветоевой продемонстрируют в районе 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Театральная постановка «Одна из всех — за всех — противу всех!» 22 апреля состоится на сцене Дома-музея Марины Цветаевой.
На официальном сайте учреждения сообщили, что в основу сценария представления легли воспоминания тех, кто знал поэтессу лично, ее творчество, письма и записи из дневников. Его написала актриса, заслуженная артистка Литвы Ольга Демичева. Главные роли исполнят: Елена Крушатина, Дарья Окладникова, Алла Хубларян, Мария и Маргарита Киверины.
Отмети, что действие постановки пройдет без антракта. Продолжительность спектакля составит час и 10 минут.
Посетителей ждут к 17:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Вход по билетам.
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