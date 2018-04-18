Театральную постановку о творческом пути Марины Цветоевой продемонстрируют в районе

Театральная постановка «Одна из всех — за всех — противу всех!» 22 апреля состоится на сцене Дома-музея Марины Цветаевой

На официальном сайте учреждения сообщили, что в основу сценария представления легли воспоминания тех, кто знал поэтессу лично, ее творчество, письма и записи из дневников. Его написала актриса, заслуженная артистка Литвы Ольга Демичева . Главные роли исполнят: Елена Крушатина, Дарья Окладникова, Алла Хубларян, Мария и Маргарита Киверины.

Отмети, что действие постановки пройдет без антракта. Продолжительность спектакля составит час и 10 минут.

Посетителей ждут к 17:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Вход по билетам.