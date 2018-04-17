Радзюкевич Эдуард Владимирович

Дата рождения: 11 июля 1965 года

Место рождения: Петрозаводск

Знак Зодиака: Рак Эдуард родился в семье папы — военнослужащего и мамы — чемпионки по лыжному спорту Анфисы Поповой. Когда мальчику исполнилось пять лет, мама умерла и отец отвез его в столицу к бабушке и деду. Именно они занимались его воспитанием и отдавали всю свою любовь. Эдик рос активным и уже в школе проявлял свой артистический талант. Иногда это были какие-то полезные выступления на школьной сцене, а иногда нелепые выходки на уроках, за что нерадивый ученик зарабатывал двойки по поведению. Получив аттестат зрелости, Эдуард понял, что просто идти в актеры он не может. Ведь на пенсии деда и бабушки жить семье было довольно сложно. Поэтому парень поступил на вечернее отделение технического вуза и устроился на завод. Поначалу Радзюкевич был разнорабочим, но за последующие три года освоил несколько сложных специальностей, в том числе приобрел навыки столяра-краснодеревщика, а также научился крепко выпивать с работягами. В какой-то момент Эдуард понял, что надо срочно менять свою жизнь и пошел штурмовать Щукинское театральное училище. В 1992 году Радзюкевич выпустился оттуда дипломированным актером театра и кино. Вместе со своими однокурсниками Александром Жигалкиным и Виктором Бакиным создал театр «Ученая обезьяна», в котором служит по сей день. Параллельно с работой в театре молодой артист начинает понемногу сниматься в кино и сериалах, принимать участие в телевизионных проектах, которые на протяжении десяти лет не принесли ему особых дивидендов и популярности. Например, с 1992 по 2004 год Радзюкевич являлся автором текстов и кукловодом программы «Сам себе режиссер».

Успех этой телепередачи принес Радзюкевичу множество предложений не только в актерской стезе, но и в качестве режиссера театрального и телевизионного в том числе. Артист ставил спектакли в своем театре, для «Квартета И» и даже в театре Сатиры. В данный момент Эдуард Владимирович сотрудничает с театром Вахтангова и преподает актерское мастерство в ГИТИСе.

Личная жизнь Эдуарда Радзюкевича

Первой женой артиста была однокурсница Елена Ланская . Брак продлился около года. Второй женой стала его студентка Елена Юровских. С девушкой, моложе себя на 17 лет, Эдуард долго не решался сблизиться. Но потом все-таки пошел на это, потому что влюбился в нее. Пара сыграла свадьбу в 2003-м, в этом же году у них родился сын — Георгий.

Интересные факты

В быту Радзюкевич — мастер на все руки. Благодаря бабушкиному воспитанию, он к тому же сказочно готовит.

Артист любит перемещаться по Москве на метро. Он, во-первых, не любит пробки, во-вторых, любит наблюдать за людьми, это полезно для ролей.

Фильмография

2000 — Траектория бабочки

2001 — С точки зрения ангела

2002 — Главные роли

2003 — Театральный роман

2004 — Время жестоких

2004 — Моя прекрасная няня

2005 — Дура

2005 — Двое у ёлки, не считая собаки

2006 — Три полуграции

2007 — Агония страха

2008 — Аферисты

2009-2011 — Папины дочки

2010 — На измене

2010 — Зайцев, жги! История шоумена

2010 — Банщик президента, или Пасечники Вселенной

2011 — All inclusive, или Всё включено

2013 — All inclusive, или Всё включено 2 2013 — Стройка

2017 — Графомафия

Режиссер кино

2011 — All inclusive, или Всё включено

2013 — All inclusive, или Всё включено 2 Режиссёр телевидения

2004-2005 — Моя прекрасная няня

2005-2006 — Кто в доме хозяин?

2006 — Братья по-разному

2007 — Папины дочки

2007 — Шаг за шагом

2008 — Гуманоиды в Королёве

2009 — Сваты 3 Актер телевидения

2005 — Дорогая передача

2006-2014 — 6 кадров

2006-2009 — Слава Богу, ты пришёл!

2007 — Большая разница

2013 — Нереальная история

Ведущий телевидения

2001-2002 — Телекоктейль на троих

2004 — 12 негритят