Ляйсан Утяшева представит в Москве театрально-концертный перформанс Bolero 

Ляйсан Утяшева, хореографы Екатерина Решетникова и Игорь Рудник и команда танцовщиков со всей России представляют мистический театрально-танцевальный перформанс Bolero. Это большое шоу, знаменующее возвращение известной гимнастки, которая не выступала 10 лет, на большую сцену.
Bolero — это нестандартная постановка для взрослых (18+). Сюжет рассказывает историю женщины, которая проходит через разнообразные испытания. В шоу будет много танцев, включая элементы художественной гимнастики.
Идейным вдохновителем музыкальной части шоу стал Павел Воля. Именно он помог выбрать жанр, а Райн Оттер, как талантливый музыкант, перевёл все идеи в ноты. Не менее впечатляющей станет и цифровая графика, превращающее происходящее на сцене в незабываемый перфоманс.
Когда: 21 мая в 20:00 Где: Московский Театр Мюзикла
Билеты здесь.