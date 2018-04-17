Ляйсан Утяшева представит в Москве театрально-концертный перформанс Bolero

Bolero — это нестандартная постановка для взрослых (18+). Сюжет рассказывает историю женщины, которая проходит через разнообразные испытания. В шоу будет много танцев, включая элементы художественной гимнастики.

Идейным вдохновителем музыкальной части шоу стал Павел Воля . Именно он помог выбрать жанр, а Райн Оттер, как талантливый музыкант, перевёл все идеи в ноты. Не менее впечатляющей станет и цифровая графика, превращающее происходящее на сцене в незабываемый перфоманс.

Когда: 21 мая в 20:00 Где: Московский Театр Мюзикла

Билеты здесь.