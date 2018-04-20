Спектакль Ляйсан Утяшевой Bolero скоро в Москве 

21 мая в 20:00 в Московском Театре Мюзикла Ляйсан Утяшева покажет танцевально-театральный спектакль Bolero. Это будет единственный концерт в столице и всего на 1000 мест!
Ляйсан не выступала 10 лет, и теперь она выйдет на сцену вместе со своим шоу Bolero. Это мистический театрально-танцевальный перформанс, в котором Ляйсан расскажет свою историю, историю женщины, которая проходит собственные испытания. Кстати, идейным вдохновителем музыкальной части шоу стал супруг Ляйсан — Павел Воля, а режиссерами-постановщиками, известные по шоу «Танцы» Екатерина Решетникова и Игорь Рудник.