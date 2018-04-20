Спектакль Ляйсан Утяшевой Bolero скоро в Москве

21 мая в 20:00 в Московском Театре Мюзикла Ляйсан Утяшева покажет танцевально-театральный спектакль Bolero. Это будет единственный концерт в столице и всего на 1000 мест!