Ещё
В бункере метро показали комедию XVII века с откровенными нарядами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В бункере метро показали комедию XVII века с откровенными нарядами 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 17 апреля «Первый театр» показал премьеру известной комедии «Тартюф» Жана-Батиста Мольера — в современной постановке актёры устроили fashion-шоу и читали рэп со стихами из пьесы XVII века. Премьера спектакля прошла сегодня в лофте «Подземка» — спектакль собрал полный зал. Новая постановка пьесы «Тартюф», которую Мольер написал в 1664 году, — это современная интерпретация комедии, в которой актёры, одетые в экстравагантные и довольно откровенные костюмы в стиле fashion-шоу, не только произносят оригинальный текст, но и поют и читают рэп.
Сюжет остался практически неизменным — в доверие к обеспеченному аристократу, хозяину дома втирается набожный и бедный молодой человек по имени Тартюф, за которого глава семьи хочет выдать замуж дочь. Но потом выяснятся, что он не наивный простак, а манипулятор, который желает лишь завладеть богатством семьи.
«Семейка Оргон, куда попадает Тартюф и начинает обманывать всё семейство, это очень модная, богатая семейка, где папа заработал большой капитал — по нашей интерпретации, а семья живёт без забот на его деньги. Это мажоры, прожигатели жизни, модники и модницы. На их голову все беды и сваливаются. Конечно, это спектакль о современности, это не историческая драма в стиле мушкетёров. Это же про наш мир, про проблемы, которые и тогда были, и сейчас будут. Там же такие простые вещи как предательств, обман, любовь, нелюбовь, как люди добиваются своей цели путём обмана, а про это всегда интересно», — объяснил корреспонденту НГС режиссёр спектакля Павел Южаков.
Следующий показ спектакля пройдёт в «Подземке» 11 мая. Ранее в новосибирском театре «Красный факел» представили премьеру — злой и сатирический спектакль «Дураки на периферии» про абсурдную жизнь бюрократов.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13 «Гуси» сбежали из Академа Родители заплатят: Роспотребнадзор судится с детсадом из-за разбитых дорог и детского меню
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение