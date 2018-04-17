В бункере метро показали комедию XVII века с откровенными нарядами

Вечером 17 апреля «Первый театр» показал премьеру известной комедии «Тартюф» Жана-Батиста Мольера — в современной постановке актёры устроили fashion-шоу и читали рэп со стихами из пьесы XVII века. Премьера спектакля прошла сегодня в лофте «Подземка» — спектакль собрал полный зал. Новая постановка пьесы «Тартюф», которую Мольер написал в 1664 году, — это современная интерпретация комедии, в которой актёры, одетые в экстравагантные и довольно откровенные костюмы в стиле fashion-шоу, не только произносят оригинальный текст, но и поют и читают рэп.

Сюжет остался практически неизменным — в доверие к обеспеченному аристократу, хозяину дома втирается набожный и бедный молодой человек по имени Тартюф, за которого глава семьи хочет выдать замуж дочь. Но потом выяснятся, что он не наивный простак, а манипулятор, который желает лишь завладеть богатством семьи.

«Семейка Оргон, куда попадает Тартюф и начинает обманывать всё семейство, это очень модная, богатая семейка, где папа заработал большой капитал — по нашей интерпретации, а семья живёт без забот на его деньги. Это мажоры, прожигатели жизни, модники и модницы. На их голову все беды и сваливаются. Конечно, это спектакль о современности, это не историческая драма в стиле мушкетёров. Это же про наш мир, про проблемы, которые и тогда были, и сейчас будут. Там же такие простые вещи как предательств, обман, любовь, нелюбовь, как люди добиваются своей цели путём обмана, а про это всегда интересно», — объяснил корреспонденту НГС режиссёр спектакля Павел Южаков

Следующий показ спектакля пройдёт в «Подземке» 11 мая. Ранее в новосибирском театре «Красный факел» представили премьеру — злой и сатирический спектакль «Дураки на периферии» про абсурдную жизнь бюрократов.