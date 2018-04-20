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Большой театр возобновляет шедевр Мариуса Петипа — балет «Коппелия»
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Большой театр возобновляет шедевр Мариуса Петипа — балет «Коппелия» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большой театр в год 200-летия выдающегося российского балетмейстера Мариуса Петипа после четырех с половиной лет отсутствия в репертуаре возобновляет балет «Коппелия» — шедевр, созданный на музыку Лео Делиба.
Хотя либретто написано по мотивам мрачных новелл Гофмана, этот балет можно назвать одним из самых веселых среди классических.
Нынешняя «Коппелия» — постановка и новая хореографическая редакция Сергея Вихарева, премьера которой состоялась в Мариинском театре 12 марта 2009 года.
Жизнь Вихарева — автора реконструкции постановки балета Петипа в Мариинском театре 1894 года, которую он сделал в 2009-м году, по нелепой случайности оборвалась, и он не смог принять участие в подготовке к новому выпуску своего спектакля. Большой театр отдает дань памяти коллеге — замечательному балетмейстеру и педагогу.
Первый показ возобновленной постановки балета «Коппелия» состоится 20 апреля на Новой сцене Большого театра. В главных партиях выступят ведущие солисты балета ГАБТа — Екатерина Крысанова, Вячеслав Лопатин, Алексей Лопаревич. Дирижер-постановщик — Игорь Дронов, сценограф — Борис Каминский, художник по костюмам — Татьяна Ногинова.
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