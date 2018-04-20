Большой театр возобновляет шедевр Мариуса Петипа — балет «Коппелия»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Большой театр в год 200-летия выдающегося российского балетмейстера Мариуса Петипа после четырех с половиной лет отсутствия в репертуаре возобновляет балет «Коппелия» — шедевр, созданный на музыку Лео Делиба

Хотя либретто написано по мотивам мрачных новелл Гофмана, этот балет можно назвать одним из самых веселых среди классических.

Нынешняя «Коппелия» — постановка и новая хореографическая редакция Сергея Вихарева , премьера которой состоялась в Мариинском театре 12 марта 2009 года.

Жизнь Вихарева — автора реконструкции постановки балета Петипа в Мариинском театре 1894 года, которую он сделал в 2009-м году, по нелепой случайности оборвалась, и он не смог принять участие в подготовке к новому выпуску своего спектакля. Большой театр отдает дань памяти коллеге — замечательному балетмейстеру и педагогу.