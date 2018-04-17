Дни культуры Москвы в Латинской Америке

23 и 24 апреля на площади перед Президентским дворцом и Муниципалитетом города Лимы (Palacio Municipal de Lima) выступит легендарный ансамбль «Золотое кольцо». Концерт будет приурочен к официальной церемонии открытия Дней культуры Москвы в Лиме. Вход на мероприятия свободный.

Вечером 23 апреля на сцене Муниципального театра в Лиме состоится гала-концерт с участием Московского камерного Шнитке-оркестра и вокальной группы «Кватро». Вход по пригласительным.

26 и 27 апреля в Мехико на главной площади страны — Zocalo — пройдут выступления ансамбля «Золотое кольцо», приуроченные к официальной церемонии открытия Дней культуры Москвы в Мехико. Вход на мероприятия свободный.

Вечером 26 апреля на сцене Teatro de la Ciudad Esperanza Iris состоится гала-концерт с участием Московского камерного Шнитке-оркестра и вокальной группы «Кватро». Вход по пригласительным.