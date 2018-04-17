Объявлено об уходе Машкова из «Табакерки» 

После смерти Олега Табакова на должность художественного руководителя «Табакерки» был назначен народный артист России Владимир Машков. Как рассказала Dni.Ru ясновидящая, таролог Марианна Абравитова, такое кадровое решение было вполне предсказуемым.
"Актер ожидал, что его пригласят на должность нового художественного руководителя Табакерки, но внутренней готовности к этому все равно не было. Машков долго думал, прежде чем дать свое согласие, но это решение все равно можно назвать опрометчивым, потому что требования должности вступают в конфликт с его внутренними качествами", — показали ей карты Таро.
По словам гадалки, Машков — человек вольный, он ценит свободу действий и не может функционировать, будучи загнанным в какие-то рамки. А должность худрука как раз подразумевает под собой встраивание в существующую систему и отсутствие той свободы действий, которая Владимиру необходима. Кроме того, это огромная ответственность: за организационные вопросы, за коллектив театра, за зрителей.
"В ближайшее время своих поклонников Машков ничем особо не порадует: он будет меньше снимать и играть в театре, так как работа «Табакерке» будет отнимать у него все время. И это актер будет переживать довольно тяжело, — считает Абравитова. — Ему придется постоянно заниматься организационными вопросами и творчества в его жизни станет заметно меньше. Надо сказать, что талантами руководителя Машков похвастаться не может, так что ему будет тяжело. Наиболее вероятный вариант развития событий — это уход Машкова с должности. Какое-то время поработав худруком, он в итоге откажется и вернется к актерской работе в театре и кино".