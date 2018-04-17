Крюковчане написали «Тотальный диктант»

14 апреля на площадке ГБОУ «Школа №1912 имени Бауыржана Момышулы» в 18-м микрорайоне прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Организатором площадки выступила Молодежная палата района Крюково. Текст диктанта читала Самсонова Дарья Алексеевна — помощник режиссёра театра «Ведогонь», актриса ДЮТЦ «Ведогонь».

В этом году в диктанте был использован отрывок из произведения Гузели Яхиной , разделенный на три части: утро, день, вечер, чтобы избежать подтасовки результатов. В Москве и Зеленограде участники акции написали завершающий отрывок диктанта «вечер».

Результаты начнут появляться на сайте https://totaldict.ru после 18 апреля 2018г.

Онлайн-вебинар с разбором текста пройдет на сайте https://totaldict.ru 17 апреля 2018 г. в 19:00.

Уже сейчас можно посмотреть оригинал текста по ссылке https://totaldict.ru/dictants/uchitel-slovesnosti/.

Разбор диктанта с экспертами пройдет 20 апреля в 19:00 в Библиотеке №252 (корп. 1462).