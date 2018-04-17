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ГИТИС-театр представит спектакль «Хрустальный мир»
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ГИТИС-театр представит спектакль «Хрустальный мир» 

Ревизор.ru 41 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
Постановка переносит зрителей в 1917 год, когда накануне Октябрьского переворота Временное правительство было свергнуто, и власть оказалась в руках большевиков. Юнкера Николай и Юрий на ночном дежурстве употребляют психотропные и наркотические вещества и философствуют, а между тем тёмные личности пытаются попасть в Смольный под разными предлогами. Среди них — главный герой, у него три разных облика, никто не знает его возраст, имя, фамилию, этот образ абстрактный, но в то же время конкретный: под ним подразумевается будущий «вождь» русской революции. Начало: 19:00
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