Кто родился 18 апреля

Майкл Хиггинс (77 лет), президент Ирландии. Неоднократно избирался в ирландский парламент. В разные годы занимал посты мэра Голуэя, министра искусств, культуры и по делам гэльских районов, возглавлял Лейбористскую партию . В октябре 2011 года победил на выборах президента Ирландии. Майкл Хиггинс является первым лауреатом Премии мира имени Шона Макбрайда, учрежденной Международным бюро мира.

Валентин Николаевич Пармон (70 лет), председатель Сибирского отделения Российской академии наук . Академик РАН. Специалист в области катализа и химических методов преобразования энергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Под его руководством разработаны и переданы для крупномасштабного использования в российской промышленности новые поколения разнообразных катализаторов.

Валентин Пармон преподает в Новосибирском государственном университете, является профессором кафедры физической химии факультета естественных наук. Около 20 лет возглавлял Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, ныне занимает пост научного руководитель института. С 2017 года является вице-президентом РАН и председателем Сибирского отделения РАН.

Первая известность к Светлане Немоляевой пришла после выхода картины «Евгений Онегин», где она сыграла Ольгу Ларину . А роли в фильмах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Небеса обетованные» принесли ей широкую известность и любовь зрителей. Всего же в фильмографии актрисы более 80 картин.

Светлана Немоляева уже почти 60 лет является артисткой Московского академического театра им. Вл. Маяковско­го. На его сцене актриса сыграла роли в более чем 50 спектаклях. Среди них, Офелия в «Гамлете», Домна Пантелеевна в «Талантах и поклонниках», Бланш Дюбуа в «Трамвае „Желаний“, Мэй в „Кошке на раскалённой крыше“, Анна Андреевна в „Ревизоре“, Фёкла Ивановна в „Женитьбе“ и других.

Владимир Викторович Васильев (78 лет), артист балета, хореограф, педагог. Народный артист СССР. Был солистом балетной труппы Большого театра. Среди его лучших ролей, Принц в „Золушке“, Иван Грозный в одноименном балете, Альберт в „Жизеле“, Иванушка в „Коньке-Горбунке“, Сергей в „Ангаре“.

В 1971 году Владимир Васильев дебютировал в качестве балетмейстера, поставив балет „Икар“ на сцене Кремлевского дворца съездов. Он также осуществил постановки балетов „Эти чарующие звуки“, „Макбет“, „Дом у дороги“, „Фрагменты одной биографии“, » Дон Кихот » и ряд других. Кроме того, он поставил свыше 20 хореографических номеров и композиций на различных мировых сценах. В 1995 — 2000 годах Владимир Васильев являлся художественным руководителем-директором Государственного академического Большого театра России.

Георгий Михайлович Вицин (1917-2001), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Работал в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, Театре-студии киноактёра.

В кино дебютировал в 1945 году в картине «Здравствуй, Москва». Широкую известность актёру принесла роль Труса в картинах Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Всего Георгий Вицин снялся в около 120 фильмах. Среди наиболее запомнившихся ролей актёра — Сэм в «Деловых людях», Хмырь в «Джентльменах удачи», Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», Волшебник в «Старой, старой сказке», Тахво Кенонен в «За спичками».