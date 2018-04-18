В Пхеньяне закрылся 31-й международный художественный фестиваль дружбы «Апрельская весна»

Пхеньян, 17 апреля / Синьхуа / — Закрытие 31-го Международного художественного фестиваля дружбы «Апрельская весна» состоялось сегодня в северокорейской столице. Принявшая участие в фестивале китайская художественная труппа получила главные призы, в частности приз за особые достижения коллектива.

Церемония закрытия началась с вручения наград, на которой артисты, коллективы и программы из разных стран, в частности, Китая, России, Монголии и Испании, получили различные призы.

Многие артисты из Китайской художественной труппы удостоены персональных наград. Награды также получили балет «Красный женский отряд» и балет «Жизель», Центральная балетная труппа Китая получила приз «За особые достижения коллектива». —0—