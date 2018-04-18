В Ульяновске состоится вечер, посвященный поэту-битнику Аллену Гинзбергу

Вечер американской поэзии, посвященный творчеству скандального поэта-битника XX века Аллена Гинзберга состоится 29 апреля во Дворце книги в Ульяновске, сообщает портал «Медиа73».

Вечер организует руководитель театра Absurdus Павел Солдатов.

Аллен Гинзберг был символом 60-ых и движения хиппи. Поэзия Аллена Гинзберга наполнена мятежным настроением против традиционных ценностей американского буржуазного общества. Для него не было запретных тем и цензуры.

Его знаменитую поэму «Вопль» называют криком отчаяния, где он протестует против жестокого и черствого общества.