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В Ульяновске состоится вечер, посвященный поэту-битнику Аллену Гинзбергу
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В Ульяновске состоится вечер, посвященный поэту-битнику Аллену Гинзбергу 

АиФ — Ульяновск 28 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Вечер американской поэзии, посвященный творчеству скандального поэта-битника XX века Аллена Гинзберга состоится 29 апреля во Дворце книги в Ульяновске, сообщает портал «Медиа73».
Вечер организует руководитель театра Absurdus Павел Солдатов.
Аллен Гинзберг был символом 60-ых и движения хиппи. Поэзия Аллена Гинзберга наполнена мятежным настроением против традиционных ценностей американского буржуазного общества. Для него не было запретных тем и цензуры.
Его знаменитую поэму «Вопль» называют криком отчаяния, где он протестует против жестокого и черствого общества.
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