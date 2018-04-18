Салехардцы стали свидетелями «убийства» в номере «13»

— По-вашему, полиция его оживит?.. Боже, это скандал! Если это выйдет наружу, у нас на выборах будет меньше голосов, чем у партии нудистов.

Думаете, это чисто английское убийство? Нет, исключительно британский юмор. Тонкий и почти неуловимый, как аромат хорошего чая.

На два часа двадцать минут сцена КДЦ превратилась в респектабельный номер в лондонском отеле. В постановке Сергея Ефремова действие происходит в номере «XIII». Да, только такой смог «снять» режиссер, чтобы разыграть феерическую комедию. К слову, в продолжение темы, в окружной столице Московский театр комедии представил постановку в пятницу 13-го.

Этот спектакль известен театралам всего мира. На него ходят не по разу, и каждый раз веселятся как в первый. Трудно удержаться от гогота, когда на сцене — комедия положений. В ней нет сложных психологических образов, но есть нагромождение ситуаций, от которых на протяжении всего действа умираешь со смеху.

Мирославу Карпович, — Вообще это была моя дипломная работа в Щукинском училище. Я учился на актерском, но решил попробовать себя в режиссуре. Спектакль получился задорным, и пользуется успехом уже десятый год, — рассказывает режиссер Сергей Ефремов. — Года три или четыре назад, мы решили его немного переформатировать. Пригласили известных артистов — Андрея Гайдуляна Бориса Смолкина , и спектакль зажил уже другой жизнью. Сделали новую сценографию, которую к вам привезли в полном объеме.

К слову, «золотая» пьеса драматурга Рея Куни прижилась во многих театрах мира. Но в этом ее избавили от английской медлительности и невозмутимости.

— Английский юмор самобытен. Моя покойная матушка, которая всю жизнь преподавала этот язык, говорила, что «только когда ты будешь понимать юмор, ты можешь сказать, что знаешь язык», — говорит Борис Смолкин, сыгравший управляющего отеля. — Так вот переводчик этой комедии Михаил Анатольевич Мишин , мой хороший товарищ и сатирик очень лихо перевел историю на русский язык, но сохранив флер английских шуточек.

Команда Ефремова играет динамично, если не сказать опасно для здоровья. Один только трюк с диваном от Мирославы Карпович чего стоит. В одной из сцен актриса молниеносно просачивается под очень низкий диван. И так же искусно, без травм, ее оттуда «вышкрябывают».

— Ой, на протяжении всего спектакля я выпрыгиваю из окон или меня кидают, — признается Мирослава Карпович, сыгравшая секретаршу. — Спектакль очень «травматичный», но так как мы уже знаем, кто куда «летит», готовы и группируемся. Да, мы не скучаем в процессе игры. За кулисами вообще отдельный спектакль, потому что все напряженно стоят — кто в шкафу, кто за дверью, в окне, за другой дверью. Для нас это экстремальная игра — вовремя выйти или уйти. Потому что все появления на сцене связаны друг с другом.

В то время как один герой выпадает из окна, другой вваливается в дверь. На сцене всё время суматоха. Актриса Карпович эту феерию называет брызгами шампанского, но именно этого напитка героям не удалось сделать ни глотка. Ведь к тому моменту, как его подали, они уже вовсю паниковали, искали куда спрятать труп и как выпутаться из истории, которая с каждым последующим хлопком двери или окна закручивается всё сильнее и смешнее.

Итак, помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уолли снимает номер, в который приглашает секретаршу политического оппонента. А вскоре после этого вызывает помощника Джорджа.

— В жизни надо действовать не правильно, а целесообразно! — утверждает главный герой, объясняя ему, зачем они прячут невесть откуда взявшийся труп — в шкаф.

По очереди в номере появляется назойливый управляющий (монумент самому себе), официант (чемпион чаевых), горничная. Заваливается ревнивый муж секретарши (разгневанный молодой человек). С его появлением, кстати, выясняется, что «труп» — частный детектив, которого он приставил следить за молодой женой (не отягощенной умом прелестью). Появляется жена помощника премьер-министра (интересная дама средних лет, с опытом). Потом сиделка мамы симпатяги помощника (интересная дама, с характером). Кажется, этот круговорот уже никогда не закончится, и в шкаф героев будут запихивать вечно. А всё потому, что один человек хотел скрыть интрижку. К финалу о ней уже и не вспоминали. И каждый остался при своем. Муж секретарши убежал на поиски жены, Ричард остался с супругой, а помощник… с невестой.

Что же до зрителя, то он в полной мере насладился игрой любимых актеров. Зал только и успевал переводить дух перед каждой авантюрой. И так было задумано.