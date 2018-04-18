«Мы не архаизм!» Директор ДК ЖД о вечерах для взрослых и культуре в городе

Дело в том, что им нет альтернативы, — рассуждает она. — Вы не представляете, насколько бурная деятельность кипит в наших стенах! Концерты, занятия с детьми, клубы для пенсионеров и ветеранов, вечера для взрослых… Весь 2018 год уже расписан до конца, сегодня планируем 2019!»

CHEL.AIF.RU: Чтобы работать в таком ударном темпе, нужна была мощная перезагрузка, верно? Семёнова Ф. Ф. : Перезагрузка действительно была, но случилась она не в одночасье. Смена формата деятельности происходила постепенно. Какие-то формы себя изжили — на смену им пришли новые. Но работа дворцов культуры и в советское время и сейчас направлена на эстетическое воспитание и развитие горожан любого возраста. Сегодня у нас занимаются 38 коллективов. Среди них есть танцевальные и вокальные, есть клубы по интересам. Например, пенсионеры и ветераны очень жалуют шахматный клуб и клуб садоводов, где им читают лекции по ландшафтному дизайну. Конечно, очень много мероприятий проходит для сотрудников железной дороги.

Самый трудный праздник

А как организован детский досуг на площадке ДК? Всесторонне: для детей и подростков и создано большинство коллективов, работает хореографическая секция студии и ансамбля, степ-студия, студия детского вокала, изостудия и др. Ежегодно в преддверии нового учебного года делаем анонсы о наборе в коллективы. Школьники едут со всего города и мы стараемся брать всех, не ограничиваем количество желающих. Всё равно в течение года происходит естественный отсев: кто-то переезжает, кто-то понимает, что ему неудобно ездить к нам с другого конца города, кто-то часто болеет, кто-то не успевает в силу своей занятости. Для детей разрабатываем ещё и специальные программы о правилах поведения на железной дороге. Например, прошлым летом мы ездили по детским оздоровительным лагерям с программой «Внимание! Дорога!» и фильмом о зацеперах. Его сняли в Москве на основе интервью с подростком, который был зацепером, потехи ради вместе с друзьями цеплялся за электропоезда, получил очень серьёзные травмы и стал инвалидом.

Среди домов и дворцов культуры в Челябинске есть конкуренция? Если только здоровая: мы дружны со всеми — ДК «Мечел» , ДК ЧТПЗ, ДС «Юность», ЛА «Трактор» и др. Сотрудничаем и даже советуемся, приезжаем друг к другу, чтобы посмотреть, как организуются те или иные мероприятия.

Какие же из последних своих мероприятий вы можете назвать самыми яркими? Все, каждое выстрадано — будь то торжественное собрание, детский утренник, отчётный концерт… Самый любимый праздник — Новый год. В зимние каникулы через дворец проходит более двадцати тысяч детей. Мы не только предоставляем концертный зал приезжим артистам, которые едут в эти дни с постановками для детей, но и ставим спектакли для юных зрителей своими силами. И все они собирают аншлаги. Но самое сложное мероприятие для нас — День железнодорожника. Из года в год нужно придумывать что-то новое, чтобы удивить и порадовать сотни людей. А это невероятно сложно! В прошлом году в День железнодорожника мы принимали участие в проведении забега на стадионе им. Елесиной, а во Дворце состоялся торжественный праздник, в позапрошлом — организовывали праздник на стадионе «Локомотив». Что будет в этом году, покажет время.

На вечер со второй обувью

ДК ЖД — достаточно старинное заведение. Что можете рассказать о его судьбе? В 1902 по ул. Свободы недалеко от вокзала построили Клуб общественного железнодорожного собрания. Он стал первым очагом культуры в Челябинске. Здесь проходили не только концерты художественной самодеятельности, но и концерты профессиональных артистов — знаменитых гармонистов и балалаечников. Даже Фёдор Шаляпин как-то приехал! В 1924 году после революции заведение переименовали в клуб им. Ленина, изменили формат. Мероприятий стало больше, все они носили пропагандистский характер. В том числе стали проводить праздники для детей железнодорожников. Когда клуб перестал вмещать всех желающих, было решено строить новый дворец. Он торжественно открылся 17 ноября 1959 года.

Вы упомянули о вечерах для взрослых, которые у вас проводятся. Кто посещает их? Это мероприятия для тех, кому за пятьдесят. Понятно, что аудитория помоложе собирается в других местах — в основном в развлекательных ночных клубах. На наших вечерах очень много женщин, но и мужчины подтягиваются. Разница в том, что среди женщин больше так называемых завсегдатаев, а мужская аудитория менее стабильная.

Придумать досуг для взрослых людей — задача довольно сложная. Давайте откровенно, главное развлечение челябинцев — выпить, сытно поесть и телевизор посмотреть… К счастью, не для всех. наши вечера и праздники проходят на весьма достойном уровне, публика собирается интеллигентная. Начинаются вечера в 17:30, но люди подтягиваются с 16:30 — переодеваются, прихорашиваются. Что интересно, они всегда приходят со второй обувью, всегда! Длится вечер для взрослых три часа. Каждый раз собирается не менее шестидесяти человек, а в праздники — под сотню. Танцуют под Стаса Михайлова Виктора Королёва , очень любят песни Натали. Но вечер для взрослых — это не просто дискотека. Здесь выступают и наши артисты, подбирают репертуар, поют. 1 апреля мы устроили конкурс анекдотов. Правда, конкурс был без призов, но мужчин не пришлось стимулировать, им так хотелось порисоваться перед присутствующими женщинами, что конкурс и без призов прошёл на «ура».

Каждое лето — большая стирка

В последние годы многие учреждения культуры по всей области жалуются на недофинансированность, на обшарпанные стены и сыплющуюся штукатурку… У нас таких проблем нет, поскольку нас финансирует не область, а железная дорога. Последний капремонт был тринадцать лет назад, он начался в 2002 году и закончился в 2005. При этом дворец не прекращал функционировать, мероприятия проводили в соседнем здании — в Институте путей сообщения. Интерьер дворца обновили полностью за исключением панно в фойе, которое выполнено из полудрагоценных камней. Всё остальное заменили, даже фасад. Привели в порядок гримёрки, поставили в них мягкие кресла… Чистоту и уют во дворце мы стараемся поддерживать собственными силами. Каждое лето в период небольшого затишья стираем все семьсот чехлов с кресел и чистим люстру в концертном зале. Само собой, это дело не одного дня. Кстати, люстра, вопреки мнениям, не старинная, хоть и хрустальная. Её заказали из Чехии после капремонта

Кто на кого?

Что вы можете сказать об уровне культуры в Челябинске? Часто люди, не досмотрев спектакль, бегут в гардероб за одеждой? Дарят ли сегодня артистам цветы или это уже пережиток прошлого? Изначально Челябинск был городом рабочих, где о культуре говорить приходилось мало, но сегодня он превратился в город высокой культуры. Это мы точно можем сказать и по тем, кто работает в культурной отрасли, и по зрителям. Конечно, люди есть всякие. Одни не могут себе позволить пройти дальше гардероба в верхней одежде, другим это ничего не стоит, как и прилепить жвачку под сиденье. Радует, что к очереди в гардеробе большинство относится адекватно. Хотя, нет-нет, зрители всё-таки срываются, чтобы раньше других получить пальто. Я этого никогда не понимала. В Москве и Санкт-Петербурге зрители все до одного аплодируют, пока не закроется занавес. Что касается цветов, раньше их дарили больше. Современный зритель, желая выделиться перед любимым артистом из толпы, предпочитает дарить что-то оригинальное — портреты, мягкие игрушки и т.п. На одном из последних концертов девушка подарила рок-музыканту гитару из конфет!

А артисты не оставляют подарки зрителей в гримёрках? Практически никогда! Цветы — да, могут передарить за кулисами обслуживающему персоналу, а вот подарки всегда увозят с собой. За редким исключением, когда речь о каком-то объемном подарке. Так, однажды группа артистов не могла взять с собой очень большую картину, подаренную зрителем. Но проблемы решили и картину им в итоге переслали.

На что будет аншлаг — на антрепризу с известными артистами или на гастроли известного уважаемого театра, но с меньшим количеством известных лиц? Про театры не скажу: всё-таки театры едут в театры. Там, как правило, свои правила и свои требования. Театралы у нас выступали лишь однажды, не помню точно в 2012 или 2013 году: здание Омского драматического театра закрыли на капремонт, и труппа два года гастролировала по стране. Вот это был настоящий театр! Декорации привезли на трёх фурах, несколько дней их устанавливали, а артисты тщательно репетировали постановку… В остальное время мы принимаем в основном антрепризы. Конечно, репертуар их и качество оставляет желать лучшего, зрители прямо говорят об этом. Но если в антрепризе задействованы известные артисты, они непременно соберут аншлаг. В марте мы убедились в этом, когда со спектаклем «История любви» на нашей сцене выступала Светлана Ходченкова . Был аншлаг: уж очень челябинцам хотелось посмотреть на популярную в наше время актрису! А вообще публика достаточно непредсказуема: год назад ей были интересны рок-музыканты и симфонические оркестры, а минувшей осенью аншлаги, наоборот, собирали спектакли, а на концертах в зале было две трети зрителей.