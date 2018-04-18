В региональном фестивале «Ярославская студенческая весна» в этом году принимают участие 550 человек

В областном центре проходит региональный фестиваль «Ярославская студенческая весна». Он уже восемь лет объединяет студентов различных вузов области. Каждый год участники представляют на суд жюри театральные, вокальные и хореографические номера, а также номера в оригинальном жанре.

— В этом году популярностью пользуется направление «Журналистика» — подано 40 конкурсных заявок. Традиционно самыми массовыми направлениями стали музыкальное и танцевальное, — рассказала главный организатор фестиваля Надежда Борисова . — Студенты перестали бояться выходить на сцену с авторскими литературными произведениями. Все номера подготовлены на высоком уровне и претендуют на попадание в конкурсную программу делегации Ярославской области на «Российской студенческой весне».

В этом году в фестивале принимают участие более 550 студентов. Финалом мероприятия станет гала-концерт, где по традиции будут представлены лучшие работы. Он состоится 19 апреля.