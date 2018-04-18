Здание оперного театра в Саратове могут снести

Саратовский театр оперы и балета могут снести. Такое решение будет принято в случае выдачи соответствующего экспертного заключения, сообщил Валерий Радаев в ходе отчета перед депутатами областной думы.

Отвечая на вопросы парламентариев о предстоящем ремонте оперного, глава региона сообщил, что помимо реставрации в настоящий момент рассматривается вопрос о сносе здания, поскольку грунтовые воды негативно влияют на его сохранность.

Решение о дальнейшей судьбе оперного театра будет принято на основе заключения госэкспертизы. Если эксперты придут к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна, вопрос о его сносе и строительстве нового будет решаться совместно с артистами и жителями региона, сообщил Валерий Радаев.

Напомним, вопрос реконструкции здания был поднят еще несколько лет назад. Тогда на здании оперного появились первые трещины. Весной текущего года оперный театр лишился части бокового фасада.

Фото: официальный сайт Саратовского театра оперы и балета