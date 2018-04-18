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Библиотека «Проспект» приглашает на тренинг
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Библиотека «Проспект» приглашает на тренинг 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
19 апреля в 19.00 библиотека № 169 «Проспект» вновь приглашает всех желающих на бесплатный тренинг «Уверенность — быть или выглядеть», который проведёт life-коуч, актер театра и кино, бизнес-тренер, Павел Цицилин.
Такие встречи-тренинги становятся в библиотеке традиционными.
Павел Цицилин с помощью рекомендаций, практических упражнений и экспериментов поможет вам овладеть навыками использования себя самого как главного инструмента собственного успеха.
Телефон: 8 (495) 438-95-10  Адрес: метро Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).
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