Библиотека «Проспект» приглашает на тренинг 

19 апреля в 19.00 библиотека № 169 «Проспект» вновь приглашает всех желающих на бесплатный тренинг «Уверенность — быть или выглядеть», который проведёт life-коуч, актер театра и кино, бизнес-тренер, Павел Цицилин.
Такие встречи-тренинги становятся в библиотеке традиционными.
Павел Цицилин с помощью рекомендаций, практических упражнений и экспериментов поможет вам овладеть навыками использования себя самого как главного инструмента собственного успеха.
Телефон: 8 (495) 438-95-10 Адрес: метро Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).