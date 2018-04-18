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Алина Кабаева негласно опекает Джигарханяна
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Алина Кабаева негласно опекает Джигарханяна 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Громкий развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской расколол общество на две части. Одни поддерживают молодую пианистку считая, что та, мол, всю молодость отдала своему экс-супругу. Другие, напротив, обвиняют ее в расчетливости и всей душой болеют за Джигарханяна.
Сторону артиста заняла и знаменитая гимнастка Алина Кабаева. По слухам, ее фонд оказывает финансовую помощь театру Армена Джигарханяна. В самой организации этому обстоятельству предпочитают гласности не придавать.
В скором времени артист снова станет худруком своего театра. В планах прославленного актера — полное обновление репертуара, чтобы дать театру новую жизнь. Однако без спонсоров сделать это невозможно. По словам друга Джигарханяна Артура Согомоняна, в этом нелегком деле ему помогает фонд Алины Кабаевой.
Он отмечает, что спортсменка и артист уже давно дружат и ее фонд финансирует новые спектакли. Так, в конце сезона должна состояться премьера булгаковской пьесы «Мольер», где Армену Борисовичу досталась роль короля Людовика XIV, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».
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