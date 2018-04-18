Ещё
Алина Кабаева финансово помогает Армену Джигарханяну после его скандального развода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алина Кабаева финансово помогает Армену Джигарханяну после его скандального развода 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Близкий друг режиссера Армена Джигарханяна в разговоре с «Комсомольской правдой» проговорился, что фонд Алины Кабаевой оказывает финансовую поддержку театру актера. После его скандального развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая занимала должность директора культурного заведения, Джигарханян взял бразды правления в свои руки. Теперь театру требуется обновление репертуара и декораций. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Одним из спонсоров и выступила Алина Кабаева. Сумму, выделенную театру, пресс-служба фонда гимнастки не разглашает.
— заявили в пресс-службе.
— рассказал журналистам Артур Согомонян, друг Джигарханяна.
Также он отметил, что Армен уже давно не вспоминает экс-супругу и начал новую жизнь. Единственное, он сильно устает от повышенного внимания со стороны журналистов в связи со скандалами в его личной жизни.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Alexander Chernykh / Dmitriy Purtov / Gennadii Usoev / Anatoly Lomohov / Natalya Loginova
WMJ.ru: последние новости
Анна Седокова обнажила секси-формы в прозрачном платье и защитила право молодых мам быть желанными Светлана Лобода больше не скрывает отца своего ребенка Тилля Линдеманна и носит футболку с его изображением Было — стало: куда пропала любимица Максима Фадеева певица Юлия Савичева после «Фабрики звезд»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Три великие бабушки советского кино
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение