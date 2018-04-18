Алина Кабаева финансово помогает Армену Джигарханяну после его скандального развода

Близкий друг режиссера Армена Джигарханяна в разговоре с « Комсомольской правдой » проговорился, что фонд Алины Кабаевой оказывает финансовую поддержку театру актера. После его скандального развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая занимала должность директора культурного заведения, Джигарханян взял бразды правления в свои руки. Теперь театру требуется обновление репертуара и декораций. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Одним из спонсоров и выступила Алина Кабаева. Сумму, выделенную театру, пресс-служба фонда гимнастки не разглашает.

— заявили в пресс-службе.

Также он отметил, что Армен уже давно не вспоминает экс-супругу и начал новую жизнь. Единственное, он сильно устает от повышенного внимания со стороны журналистов в связи со скандалами в его личной жизни.

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Фото:Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Alexander Chernykh / Dmitriy Purtov / Gennadii Usoev / Anatoly Lomohov / Natalya Loginova