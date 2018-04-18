Алина Кабаева решила помочь Армену Джигарханяну после развода

Фонд Алины Кабаевой сотрудничает с актером и худруком Московского драматического театра Арменом Джигарханяном , помогая ему начать новую жизнь после трудного развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Известно, что Армен Джигарханян вернется на должность худрука Московского драматического театра им. Армена Джигарханяна. Об этом рассказал « Комсомольской правде » его друг Артур Согомонян

По его словам, Джиганханян будет заниматься внутренней работой — принятием или непринятием спектаклей, обновлением репертуара. Актеры намерены развивать театр, поэтому в настоящее время привлекают спонсоров.

«Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба. Фонд выделяет средства на подготовку новых спектаклей. Но какие конкретно это суммы — коммерческая тайна, мы не имеем права разглашать», — заявил друг Джигарханяна.

В пресс-службе фонда подтвердили, что оказывают помощь Театру Джигарханяна в организации спектаклей:

«Но мы помогаем не ради того, чтобы об этом писали. Мы это не афишируем», — отметил источник.

«При Виталине (Цымбалюк-Романовской, бывшей жене актера, обвиняемой в мошенничестве, прим ВЗГЛЯД), когда она стала директором, Армен Борисович занял в театре наблюдательный пост президента без права подписи и принятия решений. Сейчас он вновь станет худруком, и ему нужен будет худсовет», — подчеркнул Согомонян.

После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер театра и кино Армен Джигарханян начал новую жизнь. Артут Сагомонян отметил, что 82-летний актер устал от внимания журналистов, поэтому отключил домофон.

«Если бы не эти ток-шоу, на которые ходит зарабатывать Цымбалюк, самочувствие Джигарханяна было бы вообще отличное», — заявил Согомонян, добавив, что ее имя в общей кампании стараются не упоминать, а сам актер стал к Виталине равнодушен.

Ранее Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

В октябре Джигарханян написал заявление в полицию на супругу, обвинив ее в том, что она якобы пытается его убить ради денег.