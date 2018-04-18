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Алина Кабаева решила помочь Армену Джигарханяну после развода
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Алина Кабаева решила помочь Армену Джигарханяну после развода 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Фонд Алины Кабаевой сотрудничает с актером и худруком Московского драматического театра Арменом Джигарханяном, помогая ему начать новую жизнь после трудного развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Известно, что Армен Джигарханян вернется на должность худрука Московского драматического театра им. Армена Джигарханяна. Об этом рассказал «Комсомольской правде» его друг Артур Согомонян.
По его словам, Джиганханян будет заниматься внутренней работой — принятием или непринятием спектаклей, обновлением репертуара. Актеры намерены развивать театр, поэтому в настоящее время привлекают спонсоров.
«Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба. Фонд выделяет средства на подготовку новых спектаклей. Но какие конкретно это суммы — коммерческая тайна, мы не имеем права разглашать», — заявил друг Джигарханяна.
В пресс-службе фонда подтвердили, что оказывают помощь Театру Джигарханяна в организации спектаклей:
«Но мы помогаем не ради того, чтобы об этом писали. Мы это не афишируем», — отметил источник.
«При Виталине (Цымбалюк-Романовской, бывшей жене актера, обвиняемой в мошенничестве, прим ВЗГЛЯД), когда она стала директором, Армен Борисович занял в театре наблюдательный пост президента без права подписи и принятия решений. Сейчас он вновь станет худруком, и ему нужен будет худсовет», — подчеркнул Согомонян.
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер театра и кино Армен Джигарханян начал новую жизнь. Артут Сагомонян отметил, что 82-летний актер устал от внимания журналистов, поэтому отключил домофон.
«Если бы не эти ток-шоу, на которые ходит зарабатывать Цымбалюк, самочувствие Джигарханяна было бы вообще отличное», — заявил Согомонян, добавив, что ее имя в общей кампании стараются не упоминать, а сам актер стал к Виталине равнодушен.
Ранее Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.
В октябре Джигарханян написал заявление в полицию на супругу, обвинив ее в том, что она якобы пытается его убить ради денег.
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