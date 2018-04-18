Спектакль «В поисках радости» произвел большое впечатление на школьников из «Феникса»

Ученики седьмого класса школы № 1798 «Феникс» в дни весенних школьных каникул побывали в Московском художественном академическом театре имени М. Горького.

Спектакль «В поисках радости», поставленный по пьесе Виктора Розова «Шумный день», произвел сильное впечатление на школьников. Старая пьеса, написанная в начале шестидесятых годов прошлого столетия, оказалась неожиданно актуальной для современных подростков. Ребята сопереживали персонажам спектакля, примеривая на себя те ситуации, которые возникали по ходу пьесы. После спектакля школьники поделились впечатлениями об увиденном. Показательно, что их отзывы о спектакле далеко не ограничиваются оценкой постановки и игры артистов — речь в них идет о смысле увиденного на сцене МХАТа. Семейный и мировоззренческий конфликт, когда-то блистательно сыгранный Олегом Табаковым и другими артистами «Современника», вновь будоражит молодые умы.

«Каждый из героев пьесы по-разному понимает, что такое счастье, но все вместе они пытаются найти путь к нему, — пишет в своём отзыве семиклассница Екатерина Н. — Мне очень понравился спектакль, он заставляет о многом подумать и поразмышлять». «Пьеса, по-моему, будет интересна разновозрастной публике: и подросткам, и их родителям. Спектакль очень реалистичен. Очень добрый, светлый спектакль, оставляющий приятные воспоминания и заставляющий о многом задуматься», — добавляет Даниил К.

Культпоход в МХАТ им. М. Горького для семиклассников организовали их классные руководители — Елена Владимировна Ключникова и Марина Евгеньевна Макарова

Фото — Школа № 1798.