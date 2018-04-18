Пять эффектных танцовщиков, которые заставят вас полюбить балет

Иван Васильев В свои 29 Иван — премьер Мариинки, приглашенный артист Большого и Американского театра балета, танцовщик, известный виртуозными прыжками и трюками, а с 2015-го еще и балетмейстер. Ставить спектакли Васильев мечтал с детства — даже больше, чем танцевать. А танцевать будущий артист начал рано, четырехлетним, — и всегда был младше одноклассников-однокурсников на 2-3 года. Из-за юного возраста, небольшого роста и коренастого телосложения парень нередко слышал: «У тебя не получится», что по-хорошему злило и заставляло работать. Теперь же Васильева любят и знают не только в городах нашей необъятной, но и на других континентах, а его гонорары за две дюжины спектаклей, по словам продюсеров, равны стоимости питерской квартиры. И пара слов о любви: сердце харизматичного танцовщика занято сразу двумя любыми дамами — супругой Марией Виноградовой и дочкой Аней.

Где и что смотреть? Михайловский театр: «Баядерка» (26 апреля), «Лауренсия» (24 мая), «Пламя Парижа» (30 мая). РАМТ: «Начало. Струны. Амадей» (14 мая)

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Где и что смотреть? Последний на данный момент спектакль с участием Полунина — „Укрощение строптивой“ — прошел в Баварской государственной опере 16 апреля.

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Где и что смотреть? Гамбургский оперный театр: «Чайка» (29 апреля), «Дама с камелиями» (1, 3 мая) Денис Родькин В детстве Денис увидел, как некий мальчик в танцевальной студии сел на шпагат, — этот эпизод можно считать началом его пути на сцену Большого. Правда, пути неровного — оказавшись в школе при театре, Родькин услышал, что способности его близки к нулю. «Мне сразу сказали, что данных у меня нет. Мне начали зачем-то выкручивать плечи назад, затем положили на пол и начали ломать стопы. Я тогда подумал, что надо мной просто издеваются». После танцевального училища юноша на свой страх и риск пришел на кастинг в Большой театр — тягаться с лучшими выпускниками Академии. И — о везение! — оказался в труппе: Денису доверили… держать пики, стоя в задних рядах. Впрочем, это лишь далекое прошлое — позднее танцовщика и его удивительно высокий прыжок отметил Цискаридзе, заявив: «У тебя большое будущее. Есть талант». И оказался прав: теперь Родькин — премьер с десятками главных ролей, артист, выступавший на Олимпиаде в Сочи. И довольно скромный парень: Денис по-прежнему руководствуется правилом Барышникова — каждый день танцевать лучше себя самого.

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Где и что смотреть? Большой театр: «Баядерка» (28 апреля). Владислав Лантратов Владислав — исполнитель роли Нуреева в одноименной постановке Кирилла Серебренникова . В связи с созданием, отменой и долгожданной премьерой балета на Исторической сцене Большого театра имя Лантратова упоминалось куда чаще обычного. Гордится мужчина может не только «Нуреевым» — за 12 лет на сцене он исполнил главные партии в классических балетах и не раз заставлял зал рукоплескать во время зарубежных гастролей. На танцевальное будущее Владислав был обречен — мальчик родился в балетной семье и все детство провел за кулисами. В 2016-м в жизни артиста начался своего рода кризис: «Я думал заняться чем-то другим в рамках профессии. Потому что понимал: меня не видят в театре тем, кем вижу себя я. Меня лишали той работы, которая была моей. Те балеты, которые были поставлены на меня, у меня забирались». Пережить этап и вернуться к танцу Владиславу помогла Вернуться к помогла Мария Александрова — партнерша в жизни и на сцене.

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Где и что смотреть? Афины, Мегарон-арена: гала-концерт «Танец — моя жизнь» (20-22 апреля)