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Голосование за лучших актеров театра «Браво» продолжается
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Голосование за лучших актеров театра «Браво» продолжается 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Голосование за лучших артистов театра «Браво» продолжится на официальном сайте Территориальной клубной системы «Орехово» до понедельника, 23 апреля. Имена лучших прозвучат на торжественной церемонии вручения премии 27 числа.
— Театр-студия «Браво» — один из прославленных коллективов Южного округа Москвы. — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова, — В репертуаре театра более 25 спектаклей, 5 из которых являются авторскими и созданы в содружестве руководителя театра и талантливого композитора Андрея Вдовенко.
Среди актеров студии — как юные таланты, так и профессиональные артисты сцены.
— Театр-студия также является постоянным участником концертных программ городского масштаба, — добавляет Ушакова, — Это и «Путешествие в Рождество», День Победы, «Культурные выходные» и День города.
Напомним, что праздничный концерт в честь премии «Браво» пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово». На торжестве будут присутствовать почетные гости: представители столичного Департамента культуры, управы района Орехово-Борисово Северное, режиссеры и актеры театров Москвы.
Фото: ТКС Орехово
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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