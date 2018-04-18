Голосование за лучших актеров театра «Браво» продолжается

Голосование за лучших артистов театра «Браво» продолжится на официальном сайте Территориальной клубной системы «Орехово» до понедельника, 23 апреля. Имена лучших прозвучат на торжественной церемонии вручения премии 27 числа.

— Театр-студия «Браво» — один из прославленных коллективов Южного округа Москвы. — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова , — В репертуаре театра более 25 спектаклей, 5 из которых являются авторскими и созданы в содружестве руководителя театра и талантливого композитора Андрея Вдовенко.

Среди актеров студии — как юные таланты, так и профессиональные артисты сцены.

— Театр-студия также является постоянным участником концертных программ городского масштаба, — добавляет Ушакова, — Это и «Путешествие в Рождество», День Победы, «Культурные выходные» и День города.

Напомним, что праздничный концерт в честь премии «Браво» пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово». На торжестве будут присутствовать почетные гости: представители столичного Департамента культуры, управы района Орехово-Борисово Северное, режиссеры и актеры театров Москвы.

Фото: ТКС Орехово