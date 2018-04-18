Библионочь: распродажа «Счастье имеет вес»

«Магия книги» — тема седьмого фестиваля чтения «Библионочь 2018». Издательство «Эксмо» творит эту магию каждый день и хочет поделиться ею со всеми желающими. В субботу, 21 апреля, с 10:00 до 21:00 на Даниловском рынке «Эксмо» проведет распродажу.

Это прекрасный повод приятно и полезно провести время. Тем более, на распродаже действует акция!

Посетители выбирают понравившиеся книги, а продавцы взвешивают их и округляют сумму по правилам математики. Стоимость 1 килограмма книг — 700 рублей.

На распродаже будут представлены:

классическая русская и зарубежная литература;

современная российская и зарубежная литература остросюжетного, сентиментального, интеллектуального жанров;

young adult литература и культовая классика издательства Like Book;

легендарные комиксы издательства «Комильфо» и fanzon.

21 апреля, 10:00–21:00; Даниловский рынок (Москва, ул. Мытная, д. 74); для участия требуется бесплатная регистрация.