Библионочь: распродажа «Счастье имеет вес» 

«Магия книги» — тема седьмого фестиваля чтения «Библионочь 2018». Издательство «Эксмо» творит эту магию каждый день и хочет поделиться ею со всеми желающими. В субботу, 21 апреля, с 10:00 до 21:00 на Даниловском рынке «Эксмо» проведет распродажу.
Это прекрасный повод приятно и полезно провести время. Тем более, на распродаже действует акция!
Посетители выбирают понравившиеся книги, а продавцы взвешивают их и округляют сумму по правилам математики. Стоимость 1 килограмма книг — 700 рублей.
На распродаже будут представлены:
классическая русская и зарубежная литература;
современная российская и зарубежная литература остросюжетного, сентиментального, интеллектуального жанров;
young adult литература и культовая классика издательства Like Book;
легендарные комиксы издательства «Комильфо» и fanzon.
21 апреля, 10:00–21:00; Даниловский рынок (Москва, ул. Мытная, д. 74); для участия требуется бесплатная регистрация.