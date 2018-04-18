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Немецкий театр на премьере Mein Kampf разделит зрителей на нацистов и евреев
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Немецкий театр на премьере Mein Kampf разделит зрителей на нацистов и евреев 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Театр в немецком Констанце попал в центр общественного внимания в связи с премьерой спектакля про молодого Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf): руководство разрешило бесплатно посетить постановку зрителям, которые придут в нарукавных повязках со свастикой. Тем, кто купит билеты, в знак солидарности с жертвами Холокоста выдадут шестиугольные Звезды Давида. О социальном эксперименте сообщается на  сайте театра
Премьера «Моей борьбы» состоится 20 апреля, в день рождения Гитлера.
Как передает
The Daily Mail, прокуратура начала проверку необычной инициативы. Представитель надзорного ведомства в Констанце заявил, что оно получило множество жалоб от граждан. В Германии, как и в России, публичная демонстрация нацистской символики запрещена.
В Немецко-израильском обществе страны идею назвали «безвкусной», а маркетинговый ход — «неприемлемым».
В театре говорят, что использовали произведения венгра Джорджа Табори, а весь спектакль — карикатурное изображение Гитлера в молодости: будущий диктатор бессилен, беспомощен и вечно придумывает теории заговора.
Представитель театра сообщил, что за два дня до премьеры около 50 человек выразили желание посетить постановку бесплатно, нацепив повязки со свастиками. В театре при этом отдают отчет в том, что затевают провокацию, и надеются, что в день премьеры «все обойдется».
Книга Гитлера «Майн кампф» ("Mein Kampf"; в переводе на русский — «Моя борьба») впервые была издана в 1925 году, за восемь лет до его прихода к власти. Она представляет собой автобиографическую работу, где формулируются идеи национал-социализма и излагаются антисемитские и расистские основы идеологии нацизма. Во многих странах, в том числе с 2010 года в России, «Майн кампф» занесена в список экстремистских материалов, ее издание и распространение запрещено.
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