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«Тотальный диктант» провел в Богородском артист Валерий Трошин
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«Тотальный диктант» провел в Богородском артист Валерий Трошин 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Жители Богородского написали «Тотальный диктант», а основной площадкой в районе стала школа №1797 «Богородская».
В субботу, 14 апреля, в районе Богородское, как и во всей стране, писали «Тотальный диктант». В школе №1797 собралось несколько десятков жителей района самого разного возраста. Активное участие в организации диктанта приняли Молодежная палата района, а также депутат Евгений Шустров. Диктатором в этом году стал советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ Валерий Трошин.
Участники мероприятия по окончании диктанта поблагодарили организаторов за предоставленную возможность проверить свои знания, а Валерия Трошина за то, что он смог найти время перед очередной репетицией и показом спектакля, приехать в школу и стать основным чтецом. Сам же артист отметил, что для него этот опыт был очень важным.
Участники диктанта теперь с нетерпением будут ждать результатов акции.
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