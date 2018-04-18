«Тотальный диктант» провел в Богородском артист Валерий Трошин

Жители Богородского написали «Тотальный диктант», а основной площадкой в районе стала школа №1797 «Богородская».

В субботу, 14 апреля, в районе Богородское, как и во всей стране, писали «Тотальный диктант». В школе №1797 собралось несколько десятков жителей района самого разного возраста. Активное участие в организации диктанта приняли Молодежная палата района, а также депутат Евгений Шустров. Диктатором в этом году стал советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ Валерий Трошин

Участники мероприятия по окончании диктанта поблагодарили организаторов за предоставленную возможность проверить свои знания, а Валерия Трошина за то, что он смог найти время перед очередной репетицией и показом спектакля, приехать в школу и стать основным чтецом. Сам же артист отметил, что для него этот опыт был очень важным.

Участники диктанта теперь с нетерпением будут ждать результатов акции.