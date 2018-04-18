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«Бал-маскарад» Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
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«Бал-маскарад» Верди после долгого перерыва возвращается в Большой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Большом театре готовятся к грандиозной премьере: уже в эту пятницу зрители увидят оперу «Бал-маскарад». Собственную версию знаменитого сюжета представляет итальянская команда постановщиков.
Романтический триллер, комедия, леденящая душу, жемчужина творений Верди: опера «Бал-маскарад» после долгого перерыва возвращается на сцену Большого.
Взмах дирижерской палочки, кринолины и венецианские маски сменяются армейскими мундирами XX века. На сцене Большого — бостонская версия оперы. Создатели новой постановки переносят нас из времен Верди в прошлое столетие.
"Как вы знаете, из-за соображений цензуры для премьеры действие оперы было перенесено в другое место и в другую историческую эпоху. Поэтому раз это было сделано на премьере, я думаю, что здесь это тоже не представляет никаких сложностей", — говорит дирижер Джакомо Сагрипанти.
В свое время либретто доставило Джузеппе Верди много неприятностей. В основе оперы лежит заговор и покушение на убийство шведского короля Густава Третьего. Такой сюжет не пропустила цензура.
Чтобы оперные герои надели маскарадные маски, Джузеппе Верди изменил место действия и биографию персонажей. Так появляется бостонский губернатор Ричард и его свита.
На премьере в римском театре «Апполо» сам Верди остался недоволен скудными декорациями, но Большому всегда есть, чем удивить: во время представления все сценические формы дополнят видеодизайном.
Генеральный прогон — это последняя шлифовка перед премьерой. Выверяют направление каждого прожектора, расположение декораций в соответствии со сценографическим планом и световые эффекты для необходимого эмоционального накала.
"Чтобы рассказать это психологическое безумие, мы обратились к визуальной эстетике Альфреда Хичкока, который большой мастер рассказывать психологические драмы. Поэтому мы перенесли действие в 50-е годы, когда, собственно, он занимался своим искусством", — говорит режиссер-постановщик Давиде Ливерморе.
Соединить триллер и легкую, струящуюся музыку Верди доверили итальянской команде. Дирижер, режиссер-постановщик, художники по костюмам и свету — все с родины великого композитора. Итальянцам в Большом, несмотря на все сложности творческого процесса, удалось реализовать свои задумки и даже мечты.
"Я впервые в России, в Большом театре — это моя многолетняя мечта, которая наконец-то реализовалась", — рассказывает оперный певец Джорджо Берруджи.
"Для нас всегда, каждый раз, когда мы выступаем в роли у Верди, это очень большая ответственность", — говорит оперный певец Владимир Стоянов.
Большому театру — и большие ожидания. Оправдывать их артисты и постановщики будут на протяжении шести выступлений. Премьера на исторической сцене пройдет 20 апреля.
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