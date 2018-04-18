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Серебренников брал кредиты ради актёров
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Серебренников брал кредиты ради актёров 

News.ru 2 часа назад
Бывший художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников брал в банке кредиты: деньги нужны были ему на оплату постановок. Кроме того, режиссёр рассматривал вариант с залогом своего жилья.
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