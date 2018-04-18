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Юные жители Выхина-Жулебина отличились на фестивале «Остров дружбы»
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Юные жители Выхина-Жулебина отличились на фестивале «Остров дружбы» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В период с 27 марта по 1 апреля в городе Ялте творческие коллективы театра мюзикла «ТОК» под руководством Елизаветы Ходыревой и театра танца «Джига Дрыга» под руководством Юлианы Шестак, занимающиеся на базе центра культуры досуга и спорта «Истоки» района Выхино-Жулебино приняли участие во II-м Международном многожанровом детско-юношеском конкурсе-фестивале «Остров дружбы».
«В номинациях «Мюзикл», «Эстрадный танец» и «Современный танец» ребята завоевали дипломы лауреатов I степени. Участники получили грамоты и кубки», — говорится в сообщении центра «Истоки». (вт)
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