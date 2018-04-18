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Видео: фрагмент балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»
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Видео: фрагмент балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге завершился международный фестиваль балета Dance Open — на заключительном концерте 17 апреля в Александринском театре, среди прочего, показали отрывок из балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Мы публикуем видео выступления.
Премьера балета в Большом театре переносилась несколько раз, но в итоге состоялась в декабре 2017 года. Режиссер на ней не присутствовал, так как с августа 2017 года он находится под домашним арестом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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