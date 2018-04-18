Видео: фрагмент балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»

В Петербурге завершился международный фестиваль балета Dance Open — на заключительном концерте 17 апреля в Александринском театре, среди прочего, показали отрывок из балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова . Мы публикуем видео выступления.

Премьера балета в Большом театре переносилась несколько раз, но в итоге состоялась в декабре 2017 года. Режиссер на ней не присутствовал, так как с августа 2017 года он находится под домашним арестом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.