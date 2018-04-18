Олег Нестеров рассказал «Подъёмникам» о проекте «Из жизни планет» 

Музыкант, продюсер, поэт, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров посетил утреннее шоу НАШЕго Радио «Подъёмники». В беседе с Александром Боном и Игорем Паньковым артист рассказал о спектакле «Из жизни планет» и плавании на «Крузенштерне».
24 и 25 апреля в Центре имени Вс. Мейерхольда пройдет спектакль «Из жизни планет». Это музыкальное посвящение неснятым фильмам 1960-х расскажет о короткой эпохе расцвета в кино, которую принято называть «оттепелью». Олег Нестеров рассказал, почему важно исследовать это «время, когда все получалось».
«Мы делали историю для нынешних 20-летних, чтобы рассказать о тех 20-летних, которые с легкостью брали Канны и Венецию. Плюс музыка, это как черно-белая фотография — то ли вчера сделана, то ли полгода назад!», — сказал артист.
На сайте вдохновляюще-просветительского проекта «Из жизни планет» можно найти сотни неснятых картин. Олег Нестеров поведал слушателям НАШЕго Радио, как появилась идея создать такой необычный проект.
«Сначала в сердце приходит идея, включается тумблер намерения эту идею воплотить, и все окружающее пространство поляризуется на это, все двери открываются», — поделился музыкант.
Множество вопросов задали гостю слушатели НАШЕго Радио через мобильный портал. На вопрос о том, как молодым исполнителям можно пробиться к слушателю, Олег Нестеров посоветовал не забывать о том, что музыка должна быть живая, а в голосе должна быть бесконечность.
Совсем скоро, с 27 мая по 6 июня лидер группы «Мегаполис» отправится в плавание на «Крузенштерне» в компании «Клуба путешественников Михаила Кожухова». Артист выдал слушателям НАШЕго настоящую историческую справку о кораблях типа «Крузенштерна» и поделился своими эмоциями от парусных путешествий.
«Фантастическая команда, фантастические моряки, мы учимся всему: вязать узлы, ставить паруса, разным командам, авралам и так далее — в течение всего дня вовлечены в работу, которую делает моряк. «Крузенштерн» — это откровение!», — заявил Нестеров.
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