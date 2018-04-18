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В клубе «Феникс» района Щукино откроют студию чечетки
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В клубе «Феникс» района Щукино откроют студию чечетки 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
— Популярность данного танцевального направления в последние годы начала набирать обороты, и мы приглашаем всех желающих научиться бить степ. В нашей студии участники научатся одному из направлений чечетки, пожалуй, самому популярному — афро-американскому степу, — сообщили в пресс-службе клуба «Феникс».
Педагог студии — чемпион России по степу, обладатель золотой набойки, участник чемпионата мира по степу, лауреат международных фестивалей, профессиональный педагог, актер театра и кино, финалист шоу-проекта «Минута славы» на Первом канале, участник группы «Бешеные набойки» Андрей Яценко.
Телефон для записи на занятия: 8 (926) 448-52-94. (ео)
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