В клубе «Феникс» района Щукино откроют студию чечетки

— Популярность данного танцевального направления в последние годы начала набирать обороты, и мы приглашаем всех желающих научиться бить степ. В нашей студии участники научатся одному из направлений чечетки, пожалуй, самому популярному — афро-американскому степу, — сообщили в пресс-службе клуба «Феникс».

Педагог студии — чемпион России по степу, обладатель золотой набойки, участник чемпионата мира по степу, лауреат международных фестивалей, профессиональный педагог, актер театра и кино, финалист шоу-проекта «Минута славы» на Первом канале, участник группы «Бешеные набойки» Андрей Яценко

Телефон для записи на занятия: 8 (926) 448-52-94. (ео)