Мастер-класс «Играем в радио»

Участники мастер-класса (ребята от 6 лет) узнают историю радиосвязи, примерят роли телеграфиста, шифровальщика и радиоредактора, потренируются при помощи речевых и музыкальных игр (интонация, логическое ударение, темп, эмоциональность и выразительность), запишут радиоспектакль (аудиосказку): прочитают и обсудят произведение, разберут роли и «звуки», и, конечно, запишут сам спектакль. Все участники через пару дней получают готовый радио-спектакль по электронной почте.

Сменная обувь не обязательна.

Место проведения: магазин «Я люблю читать» (Москва, ул. Покровка, д. 11, вход с торца)

Предварительная запись по тел. : +7 (495) 540-58-02 или по почте shop@detiknigi.ru