КЦ «Зеленоград» — 35 лет вместе с городом!

Культурному центру «Зеленоград» в апреле исполнилось 35 лет! Он стал вторым по величине универсальным театрально-концертным и культурно-досуговым комплексом в Москве.

— Зеленоград создавался как город-спутник Москвы, центр электронной промышленности с высоким интеллектуальным потенциалом своих жителей, — отмечает директор КЦ «Зеленоград» Михаил Латков. — Дворец культуры в таком городе должен был стать особым центром притяжения интересов, рассчитанным на все возрастные группы, дающим возможность выразить себя во всех видах творчества.

Проект оригинального архитектурного сооружения создавался группой талантливых архитекторов, конструкторов и художников — И. Покровским, Ю. Дмитриевым, Д. Лисичкиным, Л. Петкевичем, А. Стискиным, Б. Зархи. Официальное открытие здания состоялось 17 апреля 1983 года, и оно поразило зеленоградцев своей разноуровневой анфиладой фойе с треугольным стеклянным куполом над ними и входами в просторные концертные и репетиционные залы. И сейчас, после ремонта здания и обновления интерьера, он стал, как прежде, молодым и светлым.

Три коллектива — балетная студия «Грация», театральная студия «Контакт», хор «Ковчег» живут и творят в его стенах со дня основания Дворца культуры — так он назывался до 2014 года. Студии «Галас» исполнилось 15 лет, «Юниону» — 10 лет. Бриллиантовая россыпь талантливых коллективов с каждым годом становится все больше!

Балетная студия «Грация» уникальна тем, что ее руководитель и балетмейстер Галина Епанчинцева не только дает своим воспитанницам хореографическую подготовку на уровне лучших школ города. Она ставит с юными балеринами отрывки из произведений, входящих в мировую «сокровищницу» балета. На концерте к 200-летию Мариуса Петипа они с блеском исполнили партии из 10 балетов: «Щелкунчик», «Баядерка», «Жизель», «Корсар», «Арлекинада», «Эсмеральда», «Конек-Горбунок». А еще в их репертуаре есть «Кармен-сюита», современные балеты и композиции. Почувствовать себя Плисецкой и Улановой — есть ли счастье чище и ярче для юных девичьих душ?

Создателем, руководителем и постановщиком всех спектаклей театра-студии «Контакт» является Татьяна Силина, выпускница ВГИКа. Каждый актер-студиец постоянно занимается тренингом — работой со сценической речью, пластикой. И необязательно студийцы уходят на профессиональную сцену. Жить театром можно и в свободное от основной работы время.

Ансамбль современного эстрадного танца Алексея Сухарникова («Галас») выступает в концертных залах, на конкурсах и праздниках, на открытых площадках. Современные ритмы и свобода движений артистов становятся стильным сопровождением любого мероприятия.

А в прошлом году в КЦ «Зеленоград» удалось собрать любительский духовой оркестр, и это еще одно замечательное достижение руководства и профессионалов нашего Дворца!